Yüksekova'da Nehil Sazlığı'nda sıkışan balıklara itfaiye tankerlerle su taşıdı - Son Dakika
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Yüksekova'da Nehil Sazlığı'nda sıkışan balıklara itfaiye tankerlerle su taşıdı

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Yüksekova\'da Nehil Sazlığı\'nda sıkışan balıklara itfaiye tankerlerle su taşıdı
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Yüksekova'daki Nehil Sazlığı'nda kuraklık ve su kaynaklarının azalmasıyla daralan sulak alanda sıkışan balıklar için belediye itfaiye ekipleri tankerlerle su takviyesi yaptı. Can suyu verilen balıkların yaşamını sürdürmesi ve sucul canlıların zarar görmemesi sağlandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Nehil Sazlığı'nda daralan sulak alanda sıkışan balıklar için ekipler seferber oldu. Tankerlerle taşınan suyla balıklar can suyuna kavuştu.

Bölgede etkili olan kuraklık ve su kaynaklarının azalması, Yüksekova'nın önemli ekosistemlerinden biri olan Nehil Sazlığı'nı olumsuz etkiledi. 'Kuş Cenneti' olarak da bilinen sazlıktaki su miktarının azalmasıyla daralan sulak alanda sıkışan balıklar çamur içinde kalırken, durumu fark eden vatandaş Abdurrezzak Artuç yetkililere acil müdahale çağrısında bulundu.

İhbar ve talepler üzerine Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yüksekova Belediyesi ekipleri bölgede inceleme başlattı. Ardından Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri harekete geçerek Nehil Kuş Cenneti ve Demirkonak köyündeki su seviyesi azalan derelere tankerlerle su takviyesi yaptı. Can suyu takviyesiyle dere içerisindeki balıkların yaşamlarını sürdürmeleri ve sucul canlıların zarar görmemesi sağlandı. Çevredekiler, duyarlılıklarından dolayı ekipleri tebrik etti.

Öte yandan, ilçeye bağlı Dedeler Mahallesi'nde su seviyesinin kritik seviyeye düşmesi nedeniyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki su ürünleri mühendisi de sahada görev aldı. Riskli alanda yaşam mücadelesi veren balıklar titizlikle toplanıp yaşamlarını güvenle sürdürebilecekleri temiz ve uygun su kaynaklarına bırakıldı.

Yetkililer, su kaynaklarının korunması, sucul canlıların yaşam alanlarının devamlılığının sağlanması ve doğal ekosistemin sürdürülebilirliği amacıyla yürütülen bu tür ortak çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA
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