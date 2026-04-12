Yüksekova'da Nisan ayında yoğun kar
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yüksekova'da Nisan ayında yoğun kar

12.04.2026 02:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Nisan'da etkili kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, ilçeyi yeniden beyaza bürüdü. Nisan ayına rağmen etkili olan yağış, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkilerken, kartpostallık görüntüler oluştu.

Gece boyunca aralıksız devam eden yağışla birlikte ortaya kışı aratmayan görüntüler çıktı. Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Sabah uyanan vatandaşlar nisan ayında sürpriz bir beyaz örtüyle karşılaşırken, ağaçların, binaların ve araçların üzerini kaplayan kar tabakası, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Araçlar kar altında kaldı

Yağışın şiddetiyle birlikte park halindeki birçok araç kar altında kaldı. Vatandaşlar, sabah saatlerinde tamamen karla kaplanan araçlarını temizlemek için yoğun mesai harcadı.

Sis ve yokuşlar sürücüleri zorladı

Kar yağışına eşlik eden yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Görüş açısının daralması ve zeminin karla kaplanmasıyla birlikte, özellikle yokuşlu yollarda araçlar ilerlemekte zorlandı. Ulaşımda aksamaların yaşandığı bölgelerde sürücüler kontrollü şekilde ilerlemeye çalıştı.

Yetkililerden tedbir uyarısı

Yetkililer, kar yağışının aralıklarla devam edebileceğini belirterek, sürücülerin sis ve buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 04:13:47.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.