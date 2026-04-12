Yüksekova'da Sağanak Okulu Su Bastı

12.04.2026 09:23
Hakkari Yüksekova'da şiddetli yağış nedeniyle Anadolu Lisesi'nin bahçesi su altında kaldı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle Esenyurt Mahallesi'ndeki bir lisenin bahçesi su altında kaldı.

İlçe genelinde gün boyu aralıksız devam eden yağışlar, özellikle altyapı yetersizliğinin bulunduğu bölgelerde su taşkınlarına neden oldu. Esenyurt Mahallesi'nde yer alan Anadolu Lisesi, daha önceki yağışlarda hasar gören ve bir bölümü yıkık olan çevre duvarının bulunduğu noktadan gelen suların baskınına uğradı. Hafta sonu olması nedeniyle öğrencilerin bulunmadığı saatlerde gerçekleşen olayda, okul yönetimi ve personeli durumu fark ederek bölgeye intikal etti. Kendi imkanlarıyla suyun yönünü değiştirmeye çalışan personel, yoğun çaba sarf ederek suyun sınıflara girmesini engelledi. Tahliye çalışmaları sayesinde okul binasında büyük çaplı maddi hasarın önüne geçildi.

Bölgedeki su kanalına ilişkin ıslah projelerinin henüz hayata geçirilmediğini belirten mahalle sakinleri, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından geçmiş yıllarda yapılan keşif çalışmalarına rağmen kalıcı bir çözüm üretilmediğini, her yağış sonrası benzer tablolarla karşılaştıklarını dile getirdiler.

Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, okul bahçesinde temizlik çalışmaları başlatıldı. Eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamaması için altyapı eksikliklerinin giderilmesini bekleyen mahalle sakinleri ve veliler, yeni haftaya hazırlanan okulda benzer bir durumun tekrar etmemesi için yetkililerin acilen önlem almasını talep etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Yüksekova, Hakkari, Çevre, Son Dakika

“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Rusya’dan müzakereler öncesinde ABD ve İran’a sürpriz uyarı: Bazı güçler var Rusya'dan müzakereler öncesinde ABD ve İran'a sürpriz uyarı: Bazı güçler var
Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu
Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası

10:17
Katz ve Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti’den ilk tepki
Katz ve Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti'den ilk tepki
09:39
Barış masası çökerken Trump bakın nerede görüntülendi
Barış masası çökerken Trump bakın nerede görüntülendi
09:23
Aile hekimliğinde yeni dönem “İşveren“ tartışması bitiyor
Aile hekimliğinde yeni dönem! "İşveren" tartışması bitiyor
08:30
Ünlülere yeni dalga operasyon Eski hakem de gözaltında
Ünlülere yeni dalga operasyon! Eski hakem de gözaltında
08:24
Operasyonda yeni dalga Cem Adrian ve İlker İnanoğlu’na gözaltı kararı
Operasyonda yeni dalga! Cem Adrian ve İlker İnanoğlu'na gözaltı kararı
07:57
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı! İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
