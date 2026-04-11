Yüksekova'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Yüksekova'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

11.04.2026 21:54
Hakkari Yüksekova'da etkili sağanak, su birikintilerine neden oldu, vatandaşlar korunmaya çalıştı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından ilçe merkezinde etkisini gösteren yağış nedeniyle Cengiz Topel ve İpekyolu caddelerinde su birikintileri oluştu. Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, dükkanların saçak altlarına ve kapalı alanlara sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü ilçede, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yağışların akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam edeceği belirtildi. Açıklamada, "Hakkari çevrelerinde süregelen yağışların akşam saatlerine kadar kuvvetli olması beklendiğinden; yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Advertisement
