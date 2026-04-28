Yunusemre'de yaz mesaisi başladı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yunusemre'de yaz mesaisi başladı

Yunusemre\'de yaz mesaisi başladı
28.04.2026 11:02  Güncelleme: 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunusemre Belediyesi, yaz mevsimi öncesi park ve bahçelerde bakım çalışmalarını hızlandırarak ilçeyi daha temiz, düzenli ve yaşanabilir hale getirmek için sahaya indi.

Yunusemre Belediyesi, yaz mevsimi öncesi park ve bahçelerde bakım çalışmalarını hızlandırarak ilçeyi daha temiz, düzenli ve yaşanabilir hale getirmek için sahaya indi. İlçe genelinde yürütülen kapsamlı çalışmalarla hem çevre güvenliği sağlanıyor hem de kent estetiği güçlendiriliyor.

Yunusemre Belediyesi ekipleri, parklar ve sokaklarda ağaç budama, çim biçme, sokak temizliği ve yabani otlara yönelik ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle Cumhuriyet Mahallesi'nde yoğunlaşan çalışmalarda kontrolsüz uzayan ağaç dalları budanırken, biriken atıklar temizleniyor ve bakımsız alanlar yeniden düzenleniyor.

Cadde ve kaldırımları baştan sona temizleyen ekipler, vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarını hedefliyor. Yapılan çalışmalarla birlikte ilçenin dört bir yanında daha estetik bir görünüm oluşturulması amaçlanıyor.

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, "Vatandaşlarımızın daha temiz, düzenli ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını önemsiyoruz. Ekiplerimiz ilçemizin dört bir yanında aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Amacımız, Yunusemre'yi her yönüyle daha yaşanabilir bir kent haline getirmek" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 11:15:45.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.