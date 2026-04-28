Yunusemre\'de yaz mesaisi başladı

Yunusemre Belediyesi, yaz mevsimi öncesi park ve bahçelerde bakım çalışmalarını hızlandırarak ilçeyi daha temiz, düzenli ve yaşanabilir hale getirmek için sahaya indi. İlçe genelinde yürütülen kapsamlı çalışmalarla hem çevre güvenliği sağlanıyor hem de kent estetiği güçlendiriliyor.

Yunusemre Belediyesi ekipleri, parklar ve sokaklarda ağaç budama, çim biçme, sokak temizliği ve yabani otlara yönelik ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle Cumhuriyet Mahallesi'nde yoğunlaşan çalışmalarda kontrolsüz uzayan ağaç dalları budanırken, biriken atıklar temizleniyor ve bakımsız alanlar yeniden düzenleniyor.

Cadde ve kaldırımları baştan sona temizleyen ekipler, vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarını hedefliyor. Yapılan çalışmalarla birlikte ilçenin dört bir yanında daha estetik bir görünüm oluşturulması amaçlanıyor.

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, "Vatandaşlarımızın daha temiz, düzenli ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını önemsiyoruz. Ekiplerimiz ilçemizin dört bir yanında aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Amacımız, Yunusemre'yi her yönüyle daha yaşanabilir bir kent haline getirmek" ifadelerini kullandı. - MANİSA