Yurtta Hava Durumu: Sağanak Yağışlar Bekleniyor

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Ankara, Çankırı, Sivas, Tunceli, Bingöl ve Muş çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Şanlıurfa, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde 8 ila 10 derece, diğer yerlerde 2 ila 5 derece azalacak. Rüzgarın batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 16

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 16

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 21

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 20

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların, sabah saatlerinde doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 - İSTANBUL