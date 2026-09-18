Zonguldak Alaplı Sofullu'da fiber kazısı kapatılmadı iddiası, köy sakini onarım istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldak Alaplı Sofullu'da fiber kazısı kapatılmadı iddiası, köy sakini onarım istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak Alaplı Sofullu\'da fiber kazısı kapatılmadı iddiası, köy sakini onarım istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Sofullu köyünde fiber internet altyapısı için kazılan yolun kapatılmadığı iddia edildi. Yağış sonrası kablonun yüzeyinin göründüğünü belirten köy sakini, yolun onarılmasını ve kablonun zarar görmemesi için önlem alınmasını istedi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Sofullu köyünde, fiber internet altyapısı çalışmaları kapsamında kazılan yolun kapatılmadan bırakıldığı iddia edildi.

Köy sakinlerinden Yusuf Mutlu, yağışların ardından yol üzerindeki fiber kablonun yüzeyinin görünmeye başladığını belirterek, çalışmanın tamamlanmasını ve yolun eski haline getirilmesini istedi. Mutlu, yaptığı açıklamada, "Sevinelim mi, üzülelim mi? Yollar kesildi, içine fiber kablo döşendi, öylece bırakıldı. Yağmurda kablo yüzeyi görünmeye başladı. Bu kadar masraf edip kablo döşediniz, iyi güzel de niye bu kesilen yerleri kapatmıyorsunuz? Yol bozuldu. İki gün sonra döşediğiniz kablo da hasarlanacak. Peki, neye yarayacak bu iş?" dedi.

Çalışmanın kamu kaynakları ve emek açısından önem taşıdığını ifade eden Mutlu, yetkililere çağrıda bulunarak, "Sorumlular gereğini derhal yapsınlar. Yazık değil mi? Bu kadar emeği ve masrafı beyhude hale getirmeyin" ifadelerini kullandı.

Köy sakinleri, fiber internet altyapı çalışması sonrası yolun onarılmasını ve kabloların zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

Kaynak: İHA
ZonguldakTeknolojiAlaplıGüncelÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye Kupası’nda inanılmaz gece İki maçta 20 gol çıktı Türkiye Kupası'nda inanılmaz gece! İki maçta 20 gol çıktı
61 yaşındaki adamın cansız bedeni derede bulundu 61 yaşındaki adamın cansız bedeni derede bulundu
Adıyaman Kahta’da 6. kattan düşen 2 çocuk annesi kadın kurtarılamadı Adıyaman Kahta'da 6. kattan düşen 2 çocuk annesi kadın kurtarılamadı
Eyüpsultan’da yanan otobüste ağır yaralanan 10 yaşındaki Nazlı Seraç hayatını kaybetti Eyüpsultan'da yanan otobüste ağır yaralanan 10 yaşındaki Nazlı Seraç hayatını kaybetti
39 ilde koltuklar değişti Müge Anlı’nın eşine kötü haber 39 ilde koltuklar değişti! Müge Anlı'nın eşine kötü haber
Emniyette büyük değişim Gündemdeki iki müdür merkeze çekildi Emniyette büyük değişim! Gündemdeki iki müdür merkeze çekildi
00:28
Kozinoğlu soruşturmasında 4 şüpheliye işlem Aralarında Uğur da var
Kozinoğlu soruşturmasında 4 şüpheliye işlem! Aralarında Uğur da var
00:23
BDDK, İran merkezli bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi
BDDK, İran merkezli bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi
00:02
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı
23:24
Görevden uzaklaştırılan Savcı Uçuk hakkında gözaltı talimatı
Görevden uzaklaştırılan Savcı Uçuk hakkında gözaltı talimatı
23:12
Japonya’nın eski başbakanı sokakta broşür dağıtırken görüntülendi
Japonya'nın eski başbakanı sokakta broşür dağıtırken görüntülendi
22:54
Duma seçimlerinde çevrimiçi oy kullanan Putin’in bilgisayarındaki işletim sisteminin lisanssız olduğu fark edildi
Duma seçimlerinde çevrimiçi oy kullanan Putin'in bilgisayarındaki işletim sisteminin lisanssız olduğu fark edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 00:48:18. #.0.3#
SON DAKİKA: Zonguldak Alaplı Sofullu'da fiber kazısı kapatılmadı iddiası, köy sakini onarım istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement