Zonguldak Soğuksu\'da yoğun trafik metrelerce kuyruk oluşturdu, sürücüler korna çaldı

Zonguldak'ta Soğuksu mevkisinde yaşanan yoğun trafik, sürücülere zor anlar yaşattı. Trafik nedeniyle bölgede metrelerce araç kuyruğu oluşurken, araçlar uzun süre ilerlemekte güçlük çekti.

Özellikle yoğunluğun arttığı saatlerde trafik akışı zaman zaman durma noktasına gelirken, sürücüler ve vatandaşlar yaşanan duruma tepki gösterdi. Uzun süre trafikte bekleyen bazı sürücüler, korna çalarak yaşanan yoğunluğu protesto etti.

Bölgede oluşan araç kuyruğu dikkat çekerken, sürücüler trafik akışının rahatlatılması ve yaşanan yoğunluğun giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.