Zonguldak Soğuksu\'da yoğun trafik metrelerce kuyruk oluşturdu, sürücüler korna çaldı

Zonguldak Soğuksu'da yoğun trafik metrelerce kuyruk oluşturdu, sürücüler korna çaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ta Soğuksu mevkisinde yoğun trafik sürücülere zor anlar yaşattı; bölgede metrelerce araç kuyruğu oluştu ve araçlar güçlükle ilerledi. Yoğunluk saatlerinde akış zaman zaman durdu, bazı sürücüler korna çalarak tepki gösterdi ve akışın rahatlatılmasını istedi.
Zonguldak'ta Soğuksu mevkisinde yaşanan yoğun trafik, sürücülere zor anlar yaşattı. Trafik nedeniyle bölgede metrelerce araç kuyruğu oluşurken, araçlar uzun süre ilerlemekte güçlük çekti.
Özellikle yoğunluğun arttığı saatlerde trafik akışı zaman zaman durma noktasına gelirken, sürücüler ve vatandaşlar yaşanan duruma tepki gösterdi. Uzun süre trafikte bekleyen bazı sürücüler, korna çalarak yaşanan yoğunluğu protesto etti.
Bölgede oluşan araç kuyruğu dikkat çekerken, sürücüler trafik akışının rahatlatılması ve yaşanan yoğunluğun giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.
Kaynak: İHA
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