Ağrı Diyadin\'de Kaymakam Korkusuz, lise öğrencilerinin kariyer planlarını dinledi





Ağrı'nın Diyadin ilçesi Kaymakamı Furkan Korkusuz, lise öğrencilerimizle düzenlenen kahvaltı programında bir araya gelerek gençlerle sohbet etti.

Program kapsamında öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Korkusuz, gençlerin gelecek hedeflerini, hayallerini ve kariyer planlarını dinledi. Öğrencilerin eğitim hayatlarına ilişkin görüş ve düşüncelerini paylaşmalarına imkân sağlayan buluşmada, gençlerin hedeflerine ulaşmalarının önemi üzerinde duruldu.

Gençlerle samimi bir ortamda gerçekleştirilen program, öğrencilerin talep ve beklentilerini dile getirmelerine de fırsat sundu.

Kaymakam Korkusuz, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin eğitim hayatlarında başarılı olmalarını ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerini temenni eder dedi.

Haber: Servet Arslan