Ağrı Diyadin'de Kaymakam Korkusuz, lise öğrencilerinin kariyer planlarını dinledi - Son Dakika
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Ağrı Diyadin'de Kaymakam Korkusuz, lise öğrencilerinin kariyer planlarını dinledi

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Ağrı Diyadin\'de Kaymakam Korkusuz, lise öğrencilerinin kariyer planlarını dinledi
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Diyadin Kaymakamı Furkan Korkusuz, lise öğrencileriyle kahvaltı programında bir araya geldi. Korkusuz, gençlerin hedef ve kariyer planlarını dinledi, talep ve beklentilerinin dile getirildiği programda başarı temennisinde bulundu.


Ağrı'nın Diyadin ilçesi Kaymakamı Furkan Korkusuz, lise öğrencilerimizle düzenlenen kahvaltı programında bir araya gelerek gençlerle sohbet etti.

Ağrı Diyadin'de Kaymakam Korkusuz, lise öğrencilerinin kariyer planlarını dinledi

Program kapsamında öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Korkusuz, gençlerin gelecek hedeflerini, hayallerini ve kariyer planlarını dinledi. Öğrencilerin eğitim hayatlarına ilişkin görüş ve düşüncelerini paylaşmalarına imkân sağlayan buluşmada, gençlerin hedeflerine ulaşmalarının önemi üzerinde duruldu.

Ağrı Diyadin'de Kaymakam Korkusuz, lise öğrencilerinin kariyer planlarını dinledi

Gençlerle samimi bir ortamda gerçekleştirilen program, öğrencilerin talep ve beklentilerini dile getirmelerine de fırsat sundu.

Kaymakam Korkusuz, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin eğitim hayatlarında başarılı olmalarını ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerini temenni eder dedi.

Ağrı Diyadin'de Kaymakam Korkusuz, lise öğrencilerinin kariyer planlarını dinledi

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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