Arda Güler: Drama yapmayalım, kötü oynadık ve elendik - Son Dakika
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Arda Güler: Drama yapmayalım, kötü oynadık ve elendik

Arda Güler: Drama yapmayalım, kötü oynadık ve elendik
26.06.2026 07:42
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Arda Güler, ABD'yi 3-2 yendiğimiz 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki son maçımızın ardından konuşarak ''Maçtan önce üzgün ve moralimin bozuk olduğunu söylemişsiniz... Tüm eleştiriler haklı. İyi oynamadık, insanlar ne deseler haklılar! Drama yapamayız! Kötü oynadık ve elendik'' dedi.

FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti ve şampiyonaya 3 puanla veda etti. Arda Güler, ABD'yi 3-2 yendiğimiz maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

ARDA GÜLER'DEN ÖZ ELEŞTİRİ

Arda Güler, "Maçtan önce üzgün ve moralimin bozuk olduğunu söylemişsiniz... Tüm eleştiriler haklı. İyi oynamadık, insanlar ne deseler haklılar! Drama yapamayız! Kötü oynadık ve elendik." ifadelerini kullandı.

İLK GOLÜMÜZ ARDA'DAN

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki ilk golü Arda Güler'den geldi. Ay-yıldızlı ekibin 10. dakikada gelişen atağında Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Arda, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

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Son Dakika Dünya Kupası Arda Güler: Drama yapmayalım, kötü oynadık ve elendik - Son Dakika

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