Avustralya ve Paraguay maçlarında kaçırdıkları gollerle taraftarlara saç baş yolduran A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynadığı son maç olan ABD karşısında bitiricilik anlamında çok daha etkili bir performans sergiledi.
İlk iki maçta toplam 62 şutta gol bulamayan Türkiye, ABD maçında Arda Güler ve Orkun Kökçü’nün attığı gollerle 2 şutta 2 gollük bir başarı gösterdi.
Ayrıca, ilk 2 maçta topla oynama oranında büyük oranda üstünlük sağlayan A Milli Takımımız, bu maçta bu konuda geride kalsa da skorda öne geçmeyi başardı.
Son Dakika › Dünya Kupası › Bizim Çocuklar 62 şutta yapamadığını 2 şutta başardı - Son Dakika
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