Bizim Çocuklar 62 şutta yapamadığını 2 şutta başardı

Avustralya ve Paraguay maçlarında kaçırdıkları gollerle taraftarlara saç baş yolduran A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynadığı son maç olan ABD karşısında bitiricilik anlamında çok daha etkili bir performans sergiledi.

İLK 2 ŞUTTA 2 GOL

İlk iki maçta toplam 62 şutta gol bulamayan Türkiye, ABD maçında Arda Güler ve Orkun Kökçü’nün attığı gollerle 2 şutta 2 gollük bir başarı gösterdi.

TOPA SAHİP OLMADA GERİDE KALDIK AMA....

Ayrıca, ilk 2 maçta topla oynama oranında büyük oranda üstünlük sağlayan A Milli Takımımız, bu maçta bu konuda geride kalsa da skorda öne geçmeyi başardı.