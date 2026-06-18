DEAŞ, Dünya Kupası'nda katliam çağrısı yaptı - Son Dakika
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DEAŞ, Dünya Kupası'nda katliam çağrısı yaptı

DEAŞ, Dünya Kupası\'nda katliam çağrısı yaptı
18.06.2026 23:54
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Dünya Kupası heyecanı sürerken terör örgütü DEAŞ'tan korkutan bir tehdit geldi. Örgüte yakın propaganda kanallarında yayımlanan mesajlarda, fanatik destekçilere stadyumları ve taraftarların yoğun olarak bulunduğu alanları hedef almaları çağrısı yapıldı. Tehditlerin ardından ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen turnuvada güvenlik önlemleri daha da sıkılaştırılırken, yetkililer olası risklere karşı alarma geçti.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Dünya Kupası için güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, terör örgütü DEAŞ'tan yeni bir tehdit geldi. Örgüte yakın propaganda kanallarında yayımlanan mesajlarda, taraftarların yoğun olarak bulunduğu stadyumlar ve etkinlik alanları hedef gösterildi. Mesajlarda örgüt sempatizanlarına, turnuva sırasında saldırı düzenlemeleri ve kaos yaratmaları yönünde çağrılarda bulunuldu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre DEAŞ yanlısı propaganda içeriklerinde, Dünya Kupası boyunca milyonlarca kişinin stadyumlarda ve şehir merkezlerinde bir araya geleceğine dikkat çekilerek taraftarların hedef alınması istendi. Terör örgütü destekçilerine yönelik mesajlarda, kalabalık alanlarda korku ve panik oluşturacak saldırılar düzenlenmesi çağrısında bulunuldu.

STADYUMLARI HEDEF GÖSTERDİLER

Yayımlanan propaganda metinlerinde, dolu stadyumlarda meydana gelebilecek olası bir saldırının yaratacağı panik ortamı tasvir edilerek taraftarların hedef alınması teşvik edildi. Mesajlarda, yangın çıkarılması ve bunun sonucunda yaşanabilecek izdiham senaryoları üzerinden terör propagandası yapıldığı belirtildi.

Uzmanlar, bu tür mesajların örgütün geçmiş yıllarda kullandığı propaganda yöntemlerinin devamı niteliğinde olduğunu ve doğrudan bir operasyon planından çok radikalleşmiş bireyleri harekete geçirmeyi amaçladığını değerlendiriyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ EN ÜST SEVİYEDE

Turnuvanın üç farklı ülkede düzenlenmesi nedeniyle ev sahibi ülkeler uzun süredir kapsamlı güvenlik hazırlıkları yürütüyor. ABD, Kanada ve Meksika'daki stadyumlar, taraftar bölgeleri ve ulaşım ağlarında güvenlik personeli sayısı artırılırken, istihbarat birimleri olası tehditleri yakından takip ediyor.

Özellikle ABD'de takım kampları ve antrenman tesisleri etrafında geniş güvenlik çemberleri oluşturuldu. Bazı milli takımların konaklayacağı bölgelerde silahlı polis ekipleri, özel güvenlik görevlileri ve gelişmiş izleme sistemleri devreye alındı.

İNGİLTERE TAKIMI İÇİN OLAĞANÜSTÜ TEDBİRLER

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre İngiltere Milli Takımı'nın kamp yaptığı tesis çevresinde üç katmanlı güvenlik sistemi oluşturuldu. Takımın konakladığı otel ve antrenman sahaları 24 saat boyunca izlenirken, insansız hava araçlarına karşı uçuşa yasak bölgeler ilan edildi.

Takım otobüsünün güzergâhlarında polis eskortu görev yapacak ve oyuncuların hareketleri boyunca güvenlik ekipleri eşlik edecek. İngiltere Futbol Federasyonu yetkilileri, oyuncuların ve ailelerinin güvenliğinin en büyük öncelikleri olduğunu belirtti.

ROBOT KÖPEKLER DE GÖREVDE

Turnuvada dikkat çeken güvenlik önlemlerinden biri de robot köpeklerin kullanılması oldu. FIFA'nın Dallas'taki Uluslararası Yayın Merkezi'nde devreye alınacak robot köpeklerin, güvenlik ekiplerine destek vermesi ve tesis çevresinde devriye faaliyetlerinde kullanılması planlanıyor.

Yetkililer, şu ana kadar Dünya Kupası'na yönelik somut ve doğrulanmış bir saldırı planı tespit edilmediğini ancak terör örgütlerinin propaganda faaliyetleri nedeniyle tüm güvenlik birimlerinin yüksek alarm seviyesinde çalışmayı sürdürdüğünü belirtiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Kupası, Güvenlik, Kanada, Sonora, Terör, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası DEAŞ, Dünya Kupası'nda katliam çağrısı yaptı - Son Dakika

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