Dünya Kupası'na damga vuran hareket! Soyunma odasına bıraktıkları not olay oldu - Son Dakika
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Dünya Kupası'na damga vuran hareket! Soyunma odasına bıraktıkları not olay oldu

Dünya Kupası\'na damga vuran hareket! Soyunma odasına bıraktıkları not olay oldu
22.06.2026 09:00
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İran Milli Takımı, Belçika maçının ardından soyunma odasına bıraktığı notla takdir topladı. "Barış, dostluk ve saygının tüm uluslar arasında hüküm sürmesi dileğiyle" mesajı futbolseverlerden büyük destek gördü.

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci hafta maçında İran ile Belçika karşı karşıya geldi. Los Angeles'ta oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona ererken, maç sonrası yaşanan bir detay futbol kamuoyunun dikkatini çekti.

SOYUNMA ODASINA NOT BIRAKTILAR

İran Milli Takımı kafilesi, stadyumdan ayrılmadan önce kullandıkları soyunma odasına yazılı bir teşekkür notu bıraktı. İran Milli Takımı'nın basın departmanı tarafından paylaşılan notta hem organizasyon yetkililerine hem de Los Angeles halkına teşekkür edildi.

"BARIŞ, DOSTLUK VE SAYGI"

İran heyetinin bıraktığı mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Binlerce yıl önceki antik İran'dan günümüzün uygar İran'ına kadar, İran'ın ruhu canlı ve sarsılmaz bir şekilde devam ediyor. Los Angeles'a gururlu bir şekilde geldik ve onurlu, haysiyetli bir şekilde yarıştık. Misafirperverliğin için teşekkürler Los Angeles. Her İranlıya bu 180 dakika boyunca ruhunu, kalbini, sesini İran için verdiğinden dolayı teşekkürler. Barış, dostluk ve saygının tüm uluslar arasında hüküm sürmesi dileğiyle."

FUTBOLSEVERLERDEN TAKDİR TOPLADI

Sosyal medyada paylaşılan not kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Birçok futbolsever, saha dışındaki bu davranışın Dünya Kupası'nın ruhuna yakıştığını belirtirken, İran Milli Takımı'nın mesajına destek veren yorumlar yaptı.

DÜNYA KUPASI'NIN KONUŞULAN ANLARINDAN BİRİ OLDU

Turnuvada yaşanan rekabetin yanı sıra fair-play örnekleri de dikkat çekmeye devam ediyor. İran Milli Takımı'nın soyunma odasına bıraktığı teşekkür ve barış mesajı, Dünya Kupası'nın şu ana kadar en çok konuşulan saha dışı olaylarından biri olarak gösterildi.

Özet: İran Milli Futbol Takımı, Belçika maçının ardından soyunma odasına bıraktığı "Barış, dostluk ve saygının tüm uluslar arasında hüküm sürmesi dileğiyle" notuyla takdir topladı. Anlamlı mesaj kısa sürede Dünya Kupası'nın en çok konuşulan detaylarından biri haline geldi.

Dünya Kupası, Belçika, İran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Dünya Kupası'na damga vuran hareket! Soyunma odasına bıraktıkları not olay oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünya Kupası'na damga vuran hareket! Soyunma odasına bıraktıkları not olay oldu - Son Dakika
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