El Salvador'daki fırtınada yerinden kopan devasa Dünya Kupası topu ortalığı karıştırdı

El Salvador’da etkili olan şiddetli fırtına, arkasında filmleri aratmayacak sıra dışı bir görüntü bıraktı. Şehir merkezindeki bir reklam veya tanıtım alanından fırtınanın şiddetiyle yerinden kopan devasa bir Dünya Kupası topu maketi, ana yola fırlayarak trafiği birbirine kattı.

ARAÇLAR KAZA YAPMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yolda yuvarlanan dev topu karşılarında gören sürücüler neye uğradıklarını şaşırdı. Seyir halindeki onlarca araç, üzerlerine doğru hızla gelen dev makete çarpmamak için ani manevralar yapmak zorunda kaldı. Birçok sürücü kaza yapmaktan son anda kurtulurken, trafikte kısa süreli bir panik yaşandı.

KAMERALARA ANBEAN OLARAK YANSIDI

O anlar, çevredeki diğer sürücülerin ve vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, izleyenlere "Bu kadarı ancak filmlerde olur" dedirtti. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, dev topun yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.