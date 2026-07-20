FIFA dünya sıralaması güncellendi: A Milli Takım 27. sırada - Son Dakika
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FIFA dünya sıralaması güncellendi: A Milli Takım 27. sırada

20.07.2026 13:44
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2026 Dünya Kupası şampiyonu İspanya, FIFA sıralamasında zirveye yerleşti. Dünya Kupası'ndan önce 22. sırada olan ve turnuvaya grup aşamasında veda eden Türkiye ise 27. sırada yer aldı.

FFA 2026  Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatma devresinde attığı golle 1-0 mağlup eden İspanya, şampiyonluğa ulaştı.

FIFA DÜNYA SIRALAMASI GÜNCELLENDİ

Turnuvanın sona ermesinin ardından FIFA sıralaması da güncellendi. Geçtiğimiz ay 3. sırada bulunan İspanya, 1995.88 puanla liderliği Arjantin'den alarak zirveye yerleşti. Üst üste iki finalde boy gösteren Arjantin ise puanını 1970.37'ye yükseltti ve ikinci sırada yer aldı. Bu turnuvada çeyrek final oynayarak dikkat çeken Norveç, 12 basamak birden yükseldi ve 19. sıraya yerleşti. 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ülkelerden olan ve son 16 turunda elenen Meksika, 4 basamak birden yükselerek ilk 10'a girmeyi başardı. Son 32 turunda Paraguay'a elenerek kupaya erken veda eden Almanya ise 12. sıraya düştü.

TÜRKİYE, 27. SIRADA

Dünya Kupası'ndan önce 22. sırada bulunan Vincenzo Montella önderliğinde Türkiye de turnuva sonunda 27. basamakta yer aldı.

FIFA sıralamasında ilk 10 sırayı alan ülkeler ve puanları şöyle:

  • 1. İspanya: 1995.88
  • 2. Arjantin: 1970.37
  • 3. Fransa: 1948.97
  • 4. İngiltere: 1922.83
  • 5. Brezilya: 1804.92
  • 6. Fas: 1803.99
  • 7. Portekiz: 1787.85
  • 8. Belçika: 1778.36
  • 9. Hollanda: 1775. 54
  • 10. Meksika: 1754.30

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Son Dakika Dünya Kupası FIFA dünya sıralaması güncellendi: A Milli Takım 27. sırada - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • tytkcmjqny tytkcmjqny:
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SON DAKİKA: FIFA dünya sıralaması güncellendi: A Milli Takım 27. sırada - Son Dakika
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