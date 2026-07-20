İspanya'dan tüm dünyaya tarihi mesaj - Son Dakika
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İspanya'dan tüm dünyaya tarihi mesaj

İspanya\'dan tüm dünyaya tarihi mesaj
20.07.2026 11:46
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İspanya Milli Takımı kaptanı Rodri, Dünya Kupası finalinde seremoniye Filistinli olduğu iddia edilen başörtülü bir kız çocuğu ile çıktı. ABD'de oynanan mücadelede yıldız futbolcunun bu hareketi alkış aldı.

FIFA 2026  Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin arasında oynanan dev karşılaşma öncesindeki seremoni esnasında dikkat çekici anlar yaşandı. 

SAHAYA FİLİSTİNLİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN BAŞÖRTÜLÜ KIZ ÇOCUĞUYLA ÇIKTI

ABD’de gerçekleşen final mücadelesi öncesinde İspanya Milli Takımı’nın kaptanı Rodri, sahaya Filistinli olduğu iddia edilen başörtülü bir kız çocuğuyla birlikte çıktı. Karşılaşma öncesindeki seremoni sırasında kameralara yansıyan bu görüntü, kısa sürede geniş yankı uyandırdı. 

FİLİSTİN MESAJI OLARAK YORUMLANDI

İspanya'nın Filistin konusunda uluslararası alanda sergilediği hassas duruşa dikkat çeken pek çok kişi, Rodri'nin başörtülü küçük kızla sahaya çıkmasını anlamlı ve sembolik bir destek mesajı olarak nitelendirdi. İspanyol futbolcunun bu hareketi, futbolseverler ve kamuoyu tarafından takdirle karşılandı.

Dünya Kupası, Arjantin, Filistin, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası İspanya'dan tüm dünyaya tarihi mesaj - Son Dakika

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SON DAKİKA: İspanya'dan tüm dünyaya tarihi mesaj - Son Dakika
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