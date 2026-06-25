İşte Dünya Kupası'na veda eden 7 takım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İşte Dünya Kupası'na veda eden 7 takım

25.06.2026 09:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası'nda şu ana kadar Haiti, Türkiye, Tunus, Ürdün, Panama, Katar ve Çekya turnuvaya veda etti.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ederken, turnuvadan elenen takımlar da belli olmaya başladı. Gruplarda alınan sonuçların ardından bazı ülkelerin Dünya Kupası serüveni sona erdi.

7 TAKIM TURNUVAYA VEDA ETTİ

2026 Dünya Kupası'nda şu ana kadar Haiti, Türkiye, Tunus, Ürdün, Panama, Katar ve Çekya turnuvaya veda eden takımlar oldu. Bu takımlar, grup aşamasında aldıkları sonuçların ardından üst tura yükselme şansını kaybetti.

GRUP MAÇLARI DEVAM EDİYOR

Dünya Kupası'nda grup mücadeleleri sürerken, önümüzdeki maçların ardından elenen takım sayısının artması bekleniyor.

Çek Cumhuriyeti, Dünya Kupası, Türkiye, Panama, Katar, Ürdün, Tunus, Haiti, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası İşte Dünya Kupası'na veda eden 7 takım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sel sularına kapılan 12 yaşındaki çocuğu vatandaşlar son anda kurtardı Sel sularına kapılan 12 yaşındaki çocuğu vatandaşlar son anda kurtardı
Özel’in kuracağı yeni partinin isminden sonra logosu da sızdı Özel'in kuracağı yeni partinin isminden sonra logosu da sızdı
Tepki yağıyor Hacıosmanoğlu Türk taraftara parmak salladı Tepki yağıyor! Hacıosmanoğlu Türk taraftara parmak salladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni katılımların sinyalini verdi: Devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni katılımların sinyalini verdi: Devam edeceğiz
“Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı“ diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi "Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı" diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi
Maç bitince tribüne koşup dudaklarına yapıştı Maç bitince tribüne koşup dudaklarına yapıştı
Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın
İş insanı Mehmet Çaput geride veda mektubu bırakarak intihar etti İş insanı Mehmet Çaput geride veda mektubu bırakarak intihar etti

09:15
Bu saçmalığa biri dur desin Dünya Kupası’nı karıştıran olayın görüntüleri ortaya çıktı
Bu saçmalığa biri dur desin! Dünya Kupası'nı karıştıran olayın görüntüleri ortaya çıktı
09:08
Venezuela’nın yaşadığı yıkım denizin ortasından bile göründü
Venezuela'nın yaşadığı yıkım denizin ortasından bile göründü
09:00
Maçın önüne geçtiler Herkes onları konuşuyor
Maçın önüne geçtiler! Herkes onları konuşuyor
08:46
Kerem Galatasaray’ın yıldızına “Lan gerizekalı“ dedi, ortalık karıştı
Kerem Galatasaray'ın yıldızına "Lan gerizekalı" dedi, ortalık karıştı
07:40
Trump: Venezuela’da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
Trump: Venezuela'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
07:31
Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon Başkanlar gözaltına alındı
Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon! Başkanlar gözaltına alındı
06:42
Meksika 3’te 3 yaptı Çekya’nın Dünya Kupası macerası sona erdi
Meksika 3'te 3 yaptı! Çekya'nın Dünya Kupası macerası sona erdi
04:14
Venezuela’da 39 saniye arayla iki büyük deprem Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu
Venezuela'da 39 saniye arayla iki büyük deprem! Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 09:32:51. #7.13#
SON DAKİKA: İşte Dünya Kupası'na veda eden 7 takım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.