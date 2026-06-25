2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ederken, turnuvadan elenen takımlar da belli olmaya başladı. Gruplarda alınan sonuçların ardından bazı ülkelerin Dünya Kupası serüveni sona erdi.
2026 Dünya Kupası'nda şu ana kadar Haiti, Türkiye, Tunus, Ürdün, Panama, Katar ve Çekya turnuvaya veda eden takımlar oldu. Bu takımlar, grup aşamasında aldıkları sonuçların ardından üst tura yükselme şansını kaybetti.
Dünya Kupası'nda grup mücadeleleri sürerken, önümüzdeki maçların ardından elenen takım sayısının artması bekleniyor.
Son Dakika › Dünya Kupası › İşte Dünya Kupası'na veda eden 7 takım - Son Dakika
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