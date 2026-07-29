UEFA'dan FIFA'ya sert tepki - Son Dakika
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UEFA'dan FIFA'ya sert tepki

UEFA\'dan FIFA\'ya sert tepki
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UEFA, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun "Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara satma planı" için federasyonlara yaptığı baskıya sert tepki gösterdi.

UEFA, FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun Dünya Kupası ticari haklarını özel yatırımcılara satma projesine ve üye federasyonlara yönelik baskılarına son derece sert bir açıklamayla tepki gösterdi. UEFA, FIFA yönetimine "Futbolu kendinizi ve çevrenizi zenginleştirme aracı olarak kullanmayı bırakın" çağrısında bulundu.

FIFA'DAN ÜYE ÜLKELERE ULTİMATOM

UEFA tarafından yapılan açıklamada, FIFA’nın hazırladığı satış planına destek vermeleri için ülke federasyonlarına son bir tarih dikte ettiği ve bu teklifi onaylamayan ülkelerin tek seferlik mali yardımlardan mahrum bırakılacağı yönünde bir baskı kurulduğu belirtildi. The Times’ta yer alan detaylara göre, FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası turnuvalarının ticari kontrolünü devralacak yeni bir şirket kurmayı planlıyor. Infantino'nun, projeyi kabul etmeleri için 211 üye federasyona 19 Eylül'e kadar süre tanıdığı ifade edildi. Habere göre, kabul eden federasyonlar 40 milyon dolara kadar mali destek alacak. Reddeden federasyonlar ise destek paketi 10 milyon dolarla sınırlı kalacak.

UEFA: ''GİDEREK BÜYÜYEN BİR MUHALEFET VAR''

FIFA'nın bu tutumuna ve ultimatom dayatmasına karşı duran UEFA, futbol dünyasındaki birçok paydaşla görüşme halinde olduklarını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Yaptığımız görüşmeler, FIFA’nın bu ticari projesine karşı futbol dünyasında ciddi ve giderek büyüyen bir muhalefet olduğunu açıkça gösteriyor. FIFA, futbolu sadece kendi yöneticilerini ve çevresindekileri zenginleştirecek bir mekanizma olarak görmekten vazgeçmelidir. Bu sporu doğru, sağlıklı ve dürüst yollarla büyütmek mümkündür. Artık öncelik finansal çıkarlar değil; federasyonlar, kulüpler, ligler, futbolcular ve en önemlisi taraftarlar olmalıdır."

Dünya Kupası, Futbol, Fifa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası UEFA'dan FIFA'ya sert tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • takara tukara takara tukara:
    211×40=8.44 milyar dolar eder, bu nasıl para? Demek ki asıl para 10milyardan fazla, hemde hava parası 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: UEFA'dan FIFA'ya sert tepki - Son Dakika
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