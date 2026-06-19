Yandex Maps, futbolseverlere özel Dünya Kupası özelliklerini duyurdu - Son Dakika
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Yandex Maps, futbolseverlere özel Dünya Kupası özelliklerini duyurdu

Yandex Maps, futbolseverlere özel Dünya Kupası özelliklerini duyurdu
19.06.2026 21:36
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Yandex Maps kullanıcıları İstanbul için özel olarak hazırlanan taraftar rotasını takip edebiliyor ve maç heyecanını paylaşmak için navigasyonda futbol topu temalı araç simgesine geçiş yapabiliyor.

İstanbul, Türkiye — 19 Haziran 2026 — Yandex Türkiye, futbolseverlerin Dünya Kupası maç günlerini daha kolay planlayabilmesi için navigasyon hizmetlerinde futbola özel bir dizi güncellemeyi kullanıma sundu. Kullanıcılar, İstanbul’da özel olarak hazırlanan maç günü rotasını keşfedebiliyor ve dünya kupası heyecanını paylaşmak için arkadaşlarının yanına giderken kolayca rota oluşturabiliyor ve navigasyondaki standart araç simgesini futbol topu temalı simgeyle değiştirebiliyor.

Yandex Maps, İstanbul’daki kullanıcılar için ayrıca özel olarak hazırlanan Maç Günü Atmosfer Rotası’nı da sunuyor. Maç izlemeyi gün boyu süren bir şehir deneyimine dönüştürmek isteyen taraftarlar için tasarlanan bu rota, İstanbul’un önemli futbol buluşma noktalarından biri olan Kadıköy çevresinden başlıyor, Bağdat Caddesi’ne ve Caddebostan Sahili’ne uzanıyor. Rota; arkadaşlarla buluşma, şehirdeki futbol atmosferini takip etme, öğle yemeği molası verme, dondurma yeme, sahilde yürüyüş yapma, gün batımını izleme ve maçın ardından akşama devam etme gibi farklı sosyal aktiviteleri bir araya getiriyor.

Yandex Maps ve Yandex Navi, yolculuğa maç heyecanını katmak amacıyla futbol temalı yeni bir navigasyon simgesini de kullanıma sundu. Turnuva boyunca kullanıcılar, standart araç simgesi yerine futbol topu simgesini seçerek ortak izleme alanlarına, buluşma noktalarına veya maç günü rotalarına daha eğlenceli bir şekilde ulaşabiliyor. Simgeyi değiştirmek için Ayarlar menüsünden Navigasyon bölümüne girip Ok göstergesi seçeneği altında futbol temalı simgeyi seçmek yeterli oluyor.

Bu güncellemeler, Yandex Maps’in Türkiye için önem taşıyan etkinlik ve süreçleri hizmetlerine yansıtma yaklaşımının bir parçası olarak hayata geçirildi. Şirket, kullanıcıların kendileri için anlamlı olan güncel noktaları keşfetmesini ve bu noktalara kolayca ulaşmasını desteklemeyi amaçlıyor.

Yandex Maps, futbolseverlere özel Dünya Kupası özelliklerini duyurdu

Yandex Maps Hakkında

Yandex Maps, en iyi yerleri bulmak ve keşfetmek isteyen herkesin dünyayı en verimli şekilde gezmesine yardımcı olan, yapay zekâ destekli kapsamlı bir dijital hizmettir. Hem yerel halkın hem de turistlerin zamanlarını nasıl değerlendirecekleri konusunda bilinçli kararlar almalarına yardımcı olmayı amaçlayan bu hizmet, gereksiz zorlukları ortadan kaldırır ve sürekli değişen şehir ortamlarında sorunsuz bir navigasyon sunar.

Yandex Türkiye Hakkında

Yandex Türkiye, insanların yaşam kalitesini artırmak ve Türkiye’deki dijital ortamı geliştirmek için yeni teknolojiler geliştirmeye ve uygulamaya odaklanıyor. Şirket; arama, araç çağırma, reklam, coğrafi konum servisleri ve bulut gibi pek çok hizmeti kapsayan bir ekosistemi Türkiye’deki kullanıcılara sunuyor. En güncel gelişmelerden haberdar olmak için Yandex Türkiye’yi Instagram, Tiktok, Facebook, YouTube, X üzerinden takip edebilirsiniz.

Dünya Kupası, Yandex, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Yandex Maps, futbolseverlere özel Dünya Kupası özelliklerini duyurdu - Son Dakika

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