Ramazanda "hilal" ayrışması! Bazı ülkeler tarihi öne çekti

Ramazanda "hilal" ayrışması! Bazı ülkeler tarihi öne çekti
18.02.2026 10:23
Ramazanda "hilal" ayrışması! Bazı ülkeler tarihi öne çekti
İslam dünyasında ramazan ayının başlangıcı bu yıl da farklı tarihlerle karşılanıyor. Suudi Arabistan hilalin görüldüğünü duyurarak 18 Şubat Çarşamba gününü ilk oruç günü ilan etti. Türkiye ve İran ise ramazanın 19 Şubat Perşembe günü başlayacağını açıkladı. Türkiye'de Müslümanlar bu gece ilk sahura kalkacak ve 19 Şubat Perşembe günü ilk orucunu tutacak.

Ramazan ayının başlangıcını belirlemek için birçok ülkede hilal gözlem çalışmaları yapıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda bazı ülkeler çarşamba gününü, bazıları ise perşembe gününü ramazanın ilk günü olarak kabul etti.

SUUDİ ARABİSTAN: HİLAL GÖRÜLDÜ, İLK GÜN ÇARŞAMBA

Suudi Arabistan yetkilileri, Temir bölgesinde ramazan hilalinin görüldüğünü bildirdi. Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi bu tespitin ardından 18 Şubat 2026 Çarşamba gününün ramazanın ilk günü olduğunu resmen duyurdu.

Suudi Arabistan ile birlikte Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Filistin, Irak, Bahreyn, Kuveyt ve Lübnan da çarşamba günü oruca başlayacaklarını açıkladı.

TÜRKİYE: İLK ORUÇ PERŞEMBE

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı, ramazanın başlangıcını 19 Şubat Perşembe olarak belirledi. Buna göre Türkiye'de Müslümanlar, 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece ilk sahura kalkacak ve ilk oruç 19 Şubat perşembe günü tutulacak.

İran'da da benzer bir açıklama yapıldı. İran Dini Lideri Ali Hamaney'in ofisi, hilalin çarşamba günü bilimsel verilere göre görülemeyeceğini belirterek ramazanın perşembe günü başlayacağını duyurdu.

Türkiye ve İran'ın yanı sıra Umman, Endonezya, Malezya, Singapur, Avustralya, Japonya ve Brunei de perşembe gününü ramazanın ilk günü olarak kabul etti.

DİYANET: HİLAL İLK KEZ BÜYÜK OKYANUS'TAN GÖRÜLECEK

Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 (1447) yılı Ramazan ayı hilalinin 18 Şubat 2026 Çarşamba günü ilk kez Büyük Okyanus bölgesinden itibaren görülebilir hale geleceğini tespit etti. Kurul, hilalin Türkiye saatiyle 06.42'de görülebilir olacağını bildirdi. Bu değerlendirmeye dayanarak 19 Şubat 2026 Perşembe gününün ramazanın birinci günü olduğunu açıkladı.

FARKLILIK NEDEN YAŞANIYOR?

Ramazan ayı, hicri takvime göre belirleniyor. Hicri takvimde ayların başlangıcı, ayın hareketlerine göre tespit ediliyor. Bu nedenle her yıl miladi takvime göre ramazanın tarihi değişiyor.

İslam hukukunda yeni ayın başlangıcını belirleme konusunda iki farklı yaklaşım bulunuyor. Bazı ülkeler hilalin çıplak gözle görülmesini esas alırken, bazıları astronomik hesaplamaları temel alıyor. Bu yöntem farklılığı, ramazanın başlangıç gününde zaman zaman ayrılıklara yol açıyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    Milletin orasına koyacağız diyen müteahhidin yaptığı köprüden geçersek orucumuz bozulur mu hocam ? Faiz sebep enflasyon sonuç ise oruç tuttuğumuz için mi ramazan geliyor hocam ? 0 6 Yanıtla
  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    bolluk bereket ayıdır demi ramazan peki askıda ekmek çıkma domates ucuz kıyma sırasında beklersek oruç bozulurmu hocam ? 0 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
