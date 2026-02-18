Ramazanda "hilal" ayrışması! Bazı ülkeler tarihi öne çekti

Ramazan ayının başlangıcını belirlemek için birçok ülkede hilal gözlem çalışmaları yapıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda bazı ülkeler çarşamba gününü, bazıları ise perşembe gününü ramazanın ilk günü olarak kabul etti.

SUUDİ ARABİSTAN: HİLAL GÖRÜLDÜ, İLK GÜN ÇARŞAMBA

Suudi Arabistan yetkilileri, Temir bölgesinde ramazan hilalinin görüldüğünü bildirdi. Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi bu tespitin ardından 18 Şubat 2026 Çarşamba gününün ramazanın ilk günü olduğunu resmen duyurdu.

Suudi Arabistan ile birlikte Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Filistin, Irak, Bahreyn, Kuveyt ve Lübnan da çarşamba günü oruca başlayacaklarını açıkladı.

TÜRKİYE: İLK ORUÇ PERŞEMBE

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı, ramazanın başlangıcını 19 Şubat Perşembe olarak belirledi. Buna göre Türkiye'de Müslümanlar, 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece ilk sahura kalkacak ve ilk oruç 19 Şubat perşembe günü tutulacak.

İran'da da benzer bir açıklama yapıldı. İran Dini Lideri Ali Hamaney'in ofisi, hilalin çarşamba günü bilimsel verilere göre görülemeyeceğini belirterek ramazanın perşembe günü başlayacağını duyurdu.

Türkiye ve İran'ın yanı sıra Umman, Endonezya, Malezya, Singapur, Avustralya, Japonya ve Brunei de perşembe gününü ramazanın ilk günü olarak kabul etti.

DİYANET: HİLAL İLK KEZ BÜYÜK OKYANUS'TAN GÖRÜLECEK

Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 (1447) yılı Ramazan ayı hilalinin 18 Şubat 2026 Çarşamba günü ilk kez Büyük Okyanus bölgesinden itibaren görülebilir hale geleceğini tespit etti. Kurul, hilalin Türkiye saatiyle 06.42'de görülebilir olacağını bildirdi. Bu değerlendirmeye dayanarak 19 Şubat 2026 Perşembe gününün ramazanın birinci günü olduğunu açıkladı.

FARKLILIK NEDEN YAŞANIYOR?

Ramazan ayı, hicri takvime göre belirleniyor. Hicri takvimde ayların başlangıcı, ayın hareketlerine göre tespit ediliyor. Bu nedenle her yıl miladi takvime göre ramazanın tarihi değişiyor.

İslam hukukunda yeni ayın başlangıcını belirleme konusunda iki farklı yaklaşım bulunuyor. Bazı ülkeler hilalin çıplak gözle görülmesini esas alırken, bazıları astronomik hesaplamaları temel alıyor. Bu yöntem farklılığı, ramazanın başlangıç gününde zaman zaman ayrılıklara yol açıyor.