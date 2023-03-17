11 sene sonra bir ilk yaşanıyor! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan Mısır seferi - Son Dakika
Üye Girişi

11 sene sonra bir ilk yaşanıyor! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan Mısır seferi

17.03.2023 14:43

Abdulfettah El Sisi'nin darbe gerçekleştirerek Mısır devlet başkanı olmasıyla gerilen Türkiye-Mısır ilişkilerinde normalleşmeye yönelik adımlar atılıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry'in davetiyle yarın Mısır'a resmi ziyarette bulunacak. Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olacak.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry'nin daveti üzerine Mısır'a gidecek. Resmi ziyaret yarın gerçekleşecek.

11 YIL SONRA İLK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry'nin görüşmede, Türkiye-Mısır ikili ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olacak.

DEPREM SONRASI YARDIM GÖNDERMİŞLERDİ

Bakan Shoukry, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 27 Şubat'ta dayanışma ve taziyede bulunmak için Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Bakan Çavuşoğlu ile görüşmüştü. Mısır ayrıca, Türkiye'ye depremzedeler için insani yardım göndermişti.

İKİLİ İLİŞKİLER NORMALLEŞME SÜRECİNE GİRDİ

İki ülke arasındaki ilişkiler 8 yıllık aradan sonra 2021 yılında normalleşme sürecine girmiş, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında bir heyet, Mısır'a giderek istikşafi görüşmeleri başlatmıştı. Mısır heyetinin de bu kapsamda Türkiye'ye gelmesi ile yeni bir diyalog süreci başlatılmış ve ilerleyen süreçte karşılıklı olarak büyükelçilerin yeniden atanması konusunda iyi niyetler ortaya konmuştu.

YORUMLAR (3)
500
11 yıl sonra bir ilk! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın Mısır'a gidiyor 11 yıl sonra bir ilk! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın Mısır'a gidiyor Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın Mısır'da temaslarda bulunacak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın Mısır'da temaslarda bulunacak

Dışişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Mısır, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya 11 sene sonra bir ilk yaşanıyor! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan Mısır seferi - Son Dakika


Son Dakika
16:45 Sevilla'nın süper yıldızı Rakitic, Arda Güler'in isteğini kırmadı! Fenerbahçe'nin soyunma odasına kadar gitti
16:41 Manchester City'nin şampiyonluk oranı diğer takımlara fark attı! Devler Ligi'nin yıldızı Real Madrid'in oranı hayrete düşürdü
16:34 Sevilla'nın yıldızı Rakitic, Arda Güler'in isteğini gerçekleştirmek için maç sonu Fenerbahçe soyunma odasına gitti
16:30 Afra Saraçoğlu'dan süper mini eteğiyle yatakta cesur pozlar!
16:29 12 yaşındaki sınıf arkadaşlarını ormana götürüp 30 kez bıçaklayarak öldürdüler
16:25 Fakıbaba'nın, harabeye dönen Şanlıurfa için ortaya attığı "Askeri kanal" iddiası olay yarattı
16:21 Bakan Varank duyurdu! Togg, 24 saat dolmadan 17 bin 275 ön sipariş sayısına ulaştı
16:09 Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 18'e çıktı
16:04 Fakıbaba'dan selin vurduğu Şanlıurfa için tartışma yaratacak "Askeri kanal" iddiası
16:04 Afra Saraçoğlu, süper mini eteğiyle yatakta peş peşe pozlar verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2023 16:56:30. #1.12#
SON DAKİKA: 11 sene sonra bir ilk yaşanıyor! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan Mısır seferi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement