11 yıl önce dolandırıcılıktan hüküm giydiği ortaya çıkan bakan istifa etti - Son Dakika
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Dünya

11 yıl önce dolandırıcılıktan hüküm giydiği ortaya çıkan bakan istifa etti

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İngiltere'nin İşçi Partili Ulaştırma Bakanı Louise Haigh, 2013 yılında işlediği dolandırıcılık suçu nedeniyle görevinden istifa etti. Haigh, çalınan şirket telefonunu kullanmaya devam ettiğini itiraf etti. Olayın yaşandığı dönemde Aviva sigorta şirketinde çalışan Haigh, çalınan eşyaların listesini polise vermiş ve şirket telefonunun da çalındığını bildirmişti. Ancak, telefonun kendisinde olduğunu polise bildirmemişti. Bu durum dolandırıcılık suçundan hüküm giymesine neden oldu.

29.11.2024 14:33  Güncelleme: 14:43
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İngiltere Ulaştırma Bakanı Louise Haigh, geçmişte işlediği dolandırıcılık suçu ortaya çıkınca görevinden istifa etti. 37 yaşındaki İşçi Partili Bakan, 2013 yılında yaşanan olayda şirket telefonunu çalındı diye bildirmesine rağmen telefonu kullanmaya devam ettiğini itiraf etti.

Olayın yaşandığı dönemde Aviva sigorta şirketinde çalışan Haigh, polise çantasından çalınan eşyaların listesini vermiş ve şirket telefonunun da çalındığını bildirmişti. Ancak telefon kendisindeydi ve bu durumu polise bildirmemişti. Bu nedenle dolandırıcılık suçundan hüküm giyen Haigh, hatasından pişman olduğunu belirtti.

Eski bir polis memuru olan Haigh, 2020'de Gölge Kuzey İrlanda Bakanı olarak atandığında mahkumiyetini parti lideri Keir Starmer'a bildirmişti. İstifa mektubunda, işverenini zamanında bilgilendirmemesinin hata olduğunu kabul etti.

Muhafazakar Parti Başkanı Nigel Huddleston, Başbakanı hüküm giymiş bir "dolandırıcıyı" bakan yaptığı için eleştirdi. Sky News'in kaynaklarına göre, Haigh yeni bir telefon almak için yanlış beyanda bulunmuş ve bu olay nedeniyle işinden olmuştu.

11 yıl önce dolandırıcılıktan hüküm giydiği ortaya çıkan bakan istifa etti
11 yıl önce dolandırıcılıktan hüküm giydiği ortaya çıkan bakan istifa etti
11 yıl önce dolandırıcılıktan hüküm giydiği ortaya çıkan bakan istifa etti

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Son Dakika Dünya 11 yıl önce dolandırıcılıktan hüküm giydiği ortaya çıkan bakan istifa etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Chef Cecey:
    bizde boyle birsey olsa kimse kalmaz ama olmaz 4 0 Yanıtla
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