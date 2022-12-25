Görüntü 11 yıldır iç savaşın sürdüğü Suriye'den! Noel baba kıyafeti giyip kutlamalara başladılar

2011 yılından beri iç savaşın devam ettiği Suriye'de Noel kutlamaları başladı. Kutlamalar kapsamında caddeler ve sokaklar dolup taştı.

GÖSTERİ DÜZENLEDİLER

Sosyal medyada gündem olan o anlarda sokakların son derece süslü olması ve noel baba kıyafetli bando takımının sokaklarda gösteri düzenlediği görüldü.

TEPKİ ÇEKTİ

Görüntülerin gündem olması üzerine sosyal medyada Türk kullanıcılar o anlara tepki gösterdi. Bir kullanıcının görüntüleri tiye alarak "Taksim mi burası? demesi ise dikkat çekti.

İşte sosyal medyadan gelen tepkilerden bazıları: