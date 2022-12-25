Görüntü 11 yıldır iç savaşın sürdüğü Suriye'den! Noel baba kıyafeti giyip kutlamalara başladılar - Son Dakika
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Görüntü 11 yıldır iç savaşın sürdüğü Suriye'den! Noel baba kıyafeti giyip kutlamalara başladılar

25.12.2022 20:16
Görüntü 11 yıldır iç savaşın sürdüğü Suriye'den! Noel baba kıyafeti giyip kutlamalara başladılar

11 yıldır iç savaşla mücadele eden Suriye'den Noel kutlamalarının görüntüleri geldi. Kameraya yansıyan o anlarda sokakların süslendiği ve bazı Suriyelilerin noel baba giysisi ile bando çaldığı görüldü.

2011 yılından beri iç savaşın devam ettiği Suriye'de Noel kutlamaları başladı. Kutlamalar kapsamında caddeler ve sokaklar dolup taştı.

GÖSTERİ DÜZENLEDİLER

Sosyal medyada gündem olan o anlarda sokakların son derece süslü olması ve noel baba kıyafetli bando takımının sokaklarda gösteri düzenlediği görüldü.

TEPKİ ÇEKTİ

Görüntülerin gündem olması üzerine sosyal medyada Türk kullanıcılar o anlara tepki gösterdi. Bir kullanıcının görüntüleri tiye alarak "Taksim mi burası? demesi ise dikkat çekti.

İşte sosyal medyadan gelen tepkilerden bazıları:

Görüntü 11 yıldır iç savaşın sürdüğü Suriye'den! Noel baba kıyafeti giyip kutlamalara başladılar
YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Birileri Suriye'nin kuzeyine gidip oralarda turistik seyahat yapacaklarmış, onlar terörle böyle mücadele ediyor biz inlerine... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Birileri Suriye'nin kuzeyine gidip oralarda turistik seyahat yapacaklarmış, onlar terörle böyle mücadele ediyor biz inlerine... İngiltere Kralı 3. Charles, ilk Noel mesajında artan yaşam maliyetine değindi İngiltere Kralı 3. Charles, ilk Noel mesajında artan yaşam maliyetine değindi

Suriye, Noel, Dünya, Güncel, Son Dakika

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