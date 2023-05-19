12 yıl sonra Arap Birliği Zirvesi'nde konuşan Beşar Esad: Bölgedeki krizleri ele almak için tarihi fırsat - Son Dakika
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12 yıl sonra Arap Birliği Zirvesi'nde konuşan Beşar Esad: Bölgedeki krizleri ele almak için tarihi fırsat

19.05.2023 23:51

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 12 yıl sonra Arap Birliği Zirvesi'ne katıldı. Esad zirve için, "Bölgedeki krizleri ele almak için tarihi bir fırsat" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 32. Arap Birliği Zirvesi düzenlendi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Arap Birliği Zirvesi'ne 12 yıl sonra katıldı.

Suriye Devlet Başkanı Esad, Arap Birliği Zirvesi'nde konuştu

"BÖLGEDEKİ KRİZLERİ ELE ALMAK İÇİN TARİHİ FIRSAT"

Esad zirve için, "Bölgedeki krizleri ele almak için tarihi bir fırsat" dedi. Suudi Arabistan'ın Arap yakınlaşmasını sağlamak için siyasi atmosfer oluşturma çabalarını takdir eden Esad, "Suriye ile Suudi Arabistan arasındaki olağan ilişkilerin, bölgenin istikrarını destekleyecek ve ortak Arap eylemine hizmet edecek şekilde geri dönmesini takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.

Suriye Devlet Başkanı Esad, Arap Birliği Zirvesi'nde konuştu

SURİYE, BİRLİĞE YENİDEN KATILDI

Esad'ı zirve öncesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından karşılandı. Veliaht Prens ile tokalaşarak basına kısa poz veren Esad, daha toplantının yapılacağı salona geçti. Liderlerin gelişinin ardından toplantıya geçildi. Esad'ın Arap Birliği'ne yeniden katılması Suriye'nin birlikten uzak tutulmasının sona erdiğini gösteriyor.

Suriye Devlet Başkanı Esad, Arap Birliği Zirvesi'nde konuştu

SURİYE'NİN ÜYELİĞİ 2011'DE ASKIYA ALINMIŞTI

Suriye'nin Arap Birliği üyeliği, ülkede 2011 yılında başlayan iç savaşta Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yönetim karşıtı eylemcilere yönelik baskı ve şiddetli müdahale emri vermesinin ardından askıya alınmıştı. Arap Birliği üyesi 22 ülkenin dışişleri bakanlarının 7 Mayıs'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlediği toplantıda Suriye'nin birliğe dönmesi yönünde aldıkları kararın ardından Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud, 10 Mayıs'ta Esad'ı zirveye davet etmişti.

Kaynak: İHA
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Suriye Devlet Başkanı Esad, 12 yıl sonra Suudi Arabistan'a gitti Suriye Devlet Başkanı Esad, 12 yıl sonra Suudi Arabistan'a gitti

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Son Dakika Dünya 12 yıl sonra Arap Birliği Zirvesi'nde konuşan Beşar Esad: Bölgedeki krizleri ele almak için tarihi fırsat - Son Dakika


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