Türklerin rahat oy kullanabilmesi için ek sandık kurulmasına Almanya'dan ret cevabı geldi - Son Dakika
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Türklerin rahat oy kullanabilmesi için ek sandık kurulmasına Almanya'dan ret cevabı geldi

27.04.2023 11:23

14 Mayıs seçimleri için gurbetçilerin gümrük kapılarında ve temsilciliklerde oy verme işlemleri başladı. En çok seçmenin yaşadığı Almanya'da ise Aachen, Bremen ve Regensburg dışında ek bölgelerde sandık kurulmasına izin çıkmadı. Duruma karşı çıkan Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, "Vatandaşlarımızın az yol giderek rahat oy kullanmaları için ek sandık talep ettik. Kabul edilmedi. Bu siyasi bir karardır, derhal bu yanlıştan dönülmelidir." şeklinde konuştu.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için yurt dışına kayıtlı vatandaşların oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Vatandaşlar oylarını gümrük kapılarında, yurt dışı temsilciliklerinde ve belirlenen havalimanlarında kullanabilecek.

EN ÇOK SEÇMEN ALMANYA'DA

YSK verilerine göre en çok seçmenin bulunduğu ülke 1 milyon 501 bin 152 ile Almanya oldu. Almanya'da seçmen sayısının fazla olması nedeniyle 26 temsilcilikte oy verme işlemi gerçekleştirilecekti. Ancak Alman hükümetinin aldığı karar, oy kullanacak Türkleri zor durumda bıraktı.

EK 9 SANDIK İÇİN İZİN ÇIKMADI

Almanya'da Türkiye'nin ek bölgelerde sandık kurmasına izin verilmedi. Buna göre Berlin, Köln, Münih, Frankfurt ve bunun gibi 13 konsolosluk bölgesinde sandık kurulacak. Ancak Kassel, Siegen, Dortmund, Fulda, Limburg, Kiel, Saarbrücken, Bielefeld, Ulm ve Mannheim'da sandık kurulmayacak. Buradaki vatandaşların oy kullanabilmek için konsolosluk bölgelerine gitmeleri gerekecek.

"BU SİYASİ BİR KARARDIR"

CNN Türk canlı yayınına katılan Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç önemli açıklamalarda bulundu. Kılıç, "Üzülerek belirtmeliyim ki Almanya sadece büyükelçiliklerimiz, konsolosluklarımızın olduğu mekanlarda oy kullanımına izin veriyorlar. En çok yurt dışı seçmenimizin olduğu Almanya'da ek sandıkların kurulmasına yönelik taleplerimiz olmuştu. Vatandaşlarımızın az mesafe katederek rahat oy kullanmasını sağlamak için talepte bulunmuştuk. İki gün içerisinde çalışmalara devam edeceğiz. Ek taleplerimizin karşılanmayacağına yönelik geri dönüş aldık. Federal hükümet bu konu hakkında izin vermedi. Dışişleri Bakanlığımız ve temsilciliklerimiz çalışmalara devam edecek. Açık söylemek gerekirse bu siyasi bir karardır, derhal bu yanlıştan dönülmelidir. Almanya'nın bu tutumu dostluğa yakışmadı, bu tutum vatandaşlarımızı sora sokacak. Umarım bu kararı yeniden gözden geçirirler."

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