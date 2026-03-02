150 kız çocuğu öldü, Rıza Pehlevi 3 ABD askerine ağıt yaktı - Son Dakika
150 kız çocuğu öldü, Rıza Pehlevi 3 ABD askerine ağıt yaktı

150 kız çocuğu öldü, Rıza Pehlevi 3 ABD askerine ağıt yaktı
02.03.2026 10:16
Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi'nin, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İranlı kız çocuklarına ilişkin herhangi bir paylaşım yapmazken, karşı saldırıda ölen ABD askerleri için yayımladığı taziye mesajı eleştirilere neden oldu. Pehlevi'nin bu tavrı tepkilerin odağında.

Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İranlı kız çocuklarına ilişkin paylaşım yapmazken, karşı saldırıda ölen ABD askerleri için yayımladığı taziye mesajıyla tepki topladı.

150 KIZ ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

ABD ve İsrail'in İran'ın güneyinde bulunan Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'nu vurduğu, saldırıda 150 kız çocuğunun yaşamını yitirdiği açıklandı. İran ise karşı saldırıda üç ABD askerini öldürdü.

ABD ASKERLERİ İÇİN TAZİYE MESAJI PAYLAŞTI

Rıza Pehlevi, X hesabından yaptığı paylaşımda, karşı saldırıda hayatını kaybeden üç ABD askeri için taziye mesajı yayımladı. Pehlevi mesajında,

"Rejim tarafından öldürülen üç Amerikalı kahraman ve yaralanan beş kişi için kalbim sızlıyor. İran halkı onlara sonsuza dek minnettar kalacaktır. Acı içindeki ailelerine: En derin sevgilerimizi, başsağlığı dileklerimizi ve sonsuz minnettarlığımızı kabul edin lütfen." ifadelerini kullandı.

Pehlevi'nin İranlı kız çocuklarının ölümüne ilişkin herhangi bir paylaşım yapmaması sosyal medyada eleştirilere yol açtı.

PEHLEVİ'DEN"LİDERLİK" ÇAĞRISI

Sürgündeki Rıza Pehlevi, Hamaney'in öldürülmesinin ardından yaptığı yaptığı açıklamada ise, İran'ın başına geçmesi gerektiğini savundu. Pehlevi daha önce de ABD ve İsrail'e İran'a müdahale çağrısında bulunmuştu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hamaney'i "kana susamış bir despot" olarak nitelendiren Pehlevi, "İran'ın en cesur evlatlarından on binlercesinin katili olan Hamaney, tarih sahnesinden silinmiştir" ifadelerini kullandı.

Sosyal Medya, Politika, Dünya, Son Dakika

