Hayatı filmlere konu olan İranlı adam öldü! Yıllarca havalimanında yaşamıştı - Son Dakika
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Hayatı filmlere konu olan İranlı adam öldü! Yıllarca havalimanında yaşamıştı

14.11.2022 10:41

1988 yılında Fransa'ya gelen ve sığınma talebinde bulunan İranlı Mehran Kerimi Nasıri, talebi kabul edilmeyince Paris'teki Charles de Gaulle havalimanında mahsur kalmış ve 2006 yılına kadar havalimanında yaşamıştı. Hayatı filmlere konu olan Nasıri, yıllarca yaşadığı havalimanında hayatını kaybetti.

1945 İran doğumlu Nasseri, annesini bulmak için çıktığı yolda İngiltere, Almanya, Hollanda ve Belçika'dan geçtikten sonra Fransa'ya gelmiş, Paris'e yakın Roissy-Charles-de-Gaulle Havalimanı'nda kalmaya başlamıştı.

ÖLMEDEN 2 HAFTA ÖNCE HAVALİMANINA DÖNDÜ

Nasseri, 1999'da Fransa'da mülteci statüsü ve oturma izni aldı. 2006'da hastaneye kaldırılan Nasseri, akabinde bir yardım kuruluşuna bağlı sığınma evinde, ardından bir otelde yaşadı. Nasseri'nin birkaç hafta önce yeniden havalimanına geldiği kaydedildi.

Hayatı filmlere konu olmuştu! Yıllarca havalimanında yaşayan İranlı hayatını kaybetti

"BU BENİM HAYALİM"

Yönetmen Steven Spielberg'in "Terminal" filmine ilham veren Nasseri'nin hikayesi için DreamWorks'ten 250.000 dolar aldığı iddia edilmişti. Haziran 2004'te bir dergiye verdiği röportajda, "Film vizyona girdiğine göre artık daha iyi bir imajım var. Ama yaşam tarzım aynı. Mutluyum. Bu benim hayal dünyam" demişti.

Hayatı filmlere konu olmuştu! Yıllarca havalimanında yaşayan İranlı hayatını kaybetti

77 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık sorunlarına rağmen iki hafta önce havalimanına geri dönen Nasıri, o havalimanında 77 yaşında hayata veda etti. Kaynak: NTV

Hayatı filmlere konu olmuştu! Yıllarca havalimanında yaşayan İranlı hayatını kaybetti
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