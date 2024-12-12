2 Yaşındaki Çocuk Silahla Oynarken Annesini Vurdu

ABD'de 2 yaşındaki çocuk oynadığı silahın ateş alması sonucunda 22 yaşındakini annesini vurarak ölümüne neden oldu.
ABD'nin California eyaletinde yaşayan iki çocuk annesi Jessinya Mina, 2 yaşındaki çocuğunun silahla oynarken silahın kazara ateş alması sonucunda vurularak hayatını kaybetti. Polis tarafından yapılan açıklamada, silahın Mina'nın 18 yaşındaki erkek arkadaşı Andrew Sanchez'e ait olduğu ve çocuğun erişebildiği bir noktada bırakması nedeniyle suçlu bulunduğu kaydedildi. Polis, kazayı 'önlenebilir' olarak nitelendirerek, Sanchez'in tutukladığını belirtti.
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