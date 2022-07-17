2 yıldır komada olan kadın uyanır uyanmaz bu sözleri sarf etti: Kardeşim komaya sokana kadar beni dövdü, onu bulun - Son Dakika
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2 yıldır komada olan kadın uyanır uyanmaz bu sözleri sarf etti: Kardeşim komaya sokana kadar beni dövdü, onu bulun

17.07.2022 16:52
2 yıldır komada olan kadın uyanır uyanmaz bu sözleri sarf etti: Kardeşim komaya sokana kadar beni dövdü, onu bulun

ABD'de 2 yıl önce evinde kanlar içinde bulunan ve komaya giren Wanda Palmer, komada kaldığı uzun sürecin ardından gözlerini açtı. Wanda Palmer, kendisini komaya kadar döven kardeşinin bulunmasını talep etti. Cinayete teşebbüs ile suçlanan Daniel Palmer tutuklandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Virginia eyaletinde 2 yıl önce meydana gelen korkunç olaya göre Wanda Palmer, Haziran 2020'de Cottageville'deki evinde kanlar içinde, başına darbe almış halde bulundu.

SALDIRANIN KİM OLDUĞU BELİRLENEMEDİ

Şerif Ross Mellenger, "Oraya gittiğimizde öldüğünü düşünmüştük. Yaşadığını anlayınca hemen hastaneye kaldırdık" dediği Palmer'a saldıranın kim olduğu belirlenemedi. Beyninde hasar oluşan Palmer komaya girdi.

2 yıldır komada olan kadın uyandı, ilk sözleri dikkat çekti: Kardeşimi bulun

BİLİNCİ YERİNE GELDİ

Geçen hafta, kaldığı bakım evindeki görevliler telefon edip polise Palmer'ın bilincinin yerine geldiğini bildirdi. "Görgü şahidi yoktu. Evde Palmer dışında kimse yaşamıyordu. Kamera kaydı yoktu. Cep telefonu kaydı yoktu. Hiçbir şekilde yol alamadık" diyen Mellenger ve ekibi bakım evinde Palmer'ı ziyaret etti.

KENDİSİNE SALDIRANIN KARDEŞİ OLDUĞUNU AÇIKLADI

Palmer konuşmakta zorluk çekse de ifade verebildi ve erkek kardeşi Daniel Palmer'ın kendisini komaya girecek hale getirene kadar dövdüğü bilgisini paylaştı. 'Cinayete teşebbüs'le suçlanan Daniel Palmer tutuklandı.

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