200 yıl önce terk edilen ve hiç dokunulmayan madendeki yazı arkeologları büyüledi: Burası geçmişe açılan bir pencere - Son Dakika
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200 yıl önce terk edilen ve hiç dokunulmayan madendeki yazı arkeologları büyüledi: Burası geçmişe açılan bir pencere

13.07.2022 10:45
200 yıl önce terk edilen ve hiç dokunulmayan madendeki yazı arkeologları büyüledi: Burası geçmişe açılan bir pencere

İngiltere'deki Cheshire bölgesinde bulunan ve 19. yüzyılda faaliyet gösteren bir madende yapılan keşif, heyecan yarattı. Tam 200 yıl önce terk edilmesinin ardından hiç dokunulmayan madendeki yazı heyecanladırırken, yazının ne anlama geldiği araştırılacak. Keşfin geçmişe açılan bir pencere olduğu belirtiliyor.

İngiltere'de gerçekleştirilen bir keşif, arkeoloji meraklılarında büyük heyecan yarattı. Arkeologlar, Cheshire'da bir süredir üzerinde çalıştıkları, 19. yüzyıldan kalma madene girdi. Yaklaşık 200 yıldan bu yana hiç dokunulmadan duran madendeki ortam arkeologları adeta büyüledi.

SANKİ ZAMAN MAKİNESİ GİBİ

Arkeologlar, o dönem işçiler tarafından madene bırakılan deri ayakkabılar, kil borular, bir ceketten metal bir düğme ve büyük ağırlıkları ve hammaddeleri kaydırmak için kullanılan ırgat adı verilen makine parçası buldu.

YAZI MERAK OLUŞTURDU

Ayrıca madende bulunan bir yazı da heyecanlandırdı. İlk bakışta bir işçinin baş harfleri gibi görülen yazının ne amaçla ve kim tarafından yazıldığı ise merak edilmeye başlandı. Arkeologlar, kayıt altına aldıkları yazının detaylı incelemesini gerçekleştirecek.

"GEÇMİŞE AÇILAN BİR PENCERE"

Keşfi 'Adeta bir zaman makinesi' diye değerlendiren Derbyshire Mağaracılık Kulübü'nden Ed Coghlan, konuyla ilgili şunları söyledi: ""Bu tür kişisel nesneler ve yazıtlarla birlikte bozulmamış durumda bir maden bulmak nadirdir. Burası maden işçilerinin faaliyetlerini durdurduğu geçmişe gitmek için geçmişe açılan bir pencere."

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