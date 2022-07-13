İngiltere'de gerçekleştirilen bir keşif, arkeoloji meraklılarında büyük heyecan yarattı. Arkeologlar, Cheshire'da bir süredir üzerinde çalıştıkları, 19. yüzyıldan kalma madene girdi. Yaklaşık 200 yıldan bu yana hiç dokunulmadan duran madendeki ortam arkeologları adeta büyüledi.
Arkeologlar, o dönem işçiler tarafından madene bırakılan deri ayakkabılar, kil borular, bir ceketten metal bir düğme ve büyük ağırlıkları ve hammaddeleri kaydırmak için kullanılan ırgat adı verilen makine parçası buldu.
Ayrıca madende bulunan bir yazı da heyecanlandırdı. İlk bakışta bir işçinin baş harfleri gibi görülen yazının ne amaçla ve kim tarafından yazıldığı ise merak edilmeye başlandı. Arkeologlar, kayıt altına aldıkları yazının detaylı incelemesini gerçekleştirecek.
Keşfi 'Adeta bir zaman makinesi' diye değerlendiren Derbyshire Mağaracılık Kulübü'nden Ed Coghlan, konuyla ilgili şunları söyledi: ""Bu tür kişisel nesneler ve yazıtlarla birlikte bozulmamış durumda bir maden bulmak nadirdir. Burası maden işçilerinin faaliyetlerini durdurduğu geçmişe gitmek için geçmişe açılan bir pencere."
Son Dakika › Dünya › 200 yıl önce terk edilen ve hiç dokunulmayan madendeki yazı arkeologları büyüledi: Burası geçmişe açılan bir pencere - Son Dakika