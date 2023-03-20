2013 yılında ölmüştü! Kendi yaptığı ilaçlardan rengi maviye dönüşen adamın fotoğrafları yayınlandı

Paul Karason, bir dergide sağlıklı genç kalma ile ilgili okuduğu yazı sonrası ev yapımı gümüş kolloidal karışımı içmeye başladı.

DERİSİNİN RENGİ DEĞİŞTİ

Minik gümüş iyonları ve sıvı içinde asılı nanopartiküller içeren karışım, Paul'un derisinin tamamen renk değiştirmesine neden oldu. Ancak Paul kendisindeki bu değişimi fark etmedi. Bir arkadaşının kendisine vücudunun mavileştiğini söylemesi üzerine Paul, sonunda durumun farkına vardı.

SAĞLIK SORUNLARI SONUCUNDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Vücudunun renginin değişmesinden sonra ünlenen Paul, işsiz kaldı daha sonra da nişanlısından ayrıldı. Art arda gelen sorunlarla boğuşan Paul, prostat kanseri ve kalp sorunları ile mücadele ettikten sonra hayatını kaybetti.