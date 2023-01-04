Ülkeden kaçan eski devlet başkanı fast food zincirinde ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Ülkeden kaçan eski devlet başkanı fast food zincirinde ortaya çıktı

04.01.2023 16:41
Ülkeden kaçan eski devlet başkanı fast food zincirinde ortaya çıktı

2019-2022 arasında Brezilya'yı yönettikten sonra son seçimleri kaybeden aşırı sağcı lider Jair Bolsonaro, ülkeden kaçarak ABD'ye gitmişti. Selefinin yemin törenine katılmayan Bolsonaro ABD'deki bir kızarmış tavuk fast food zincirinde yemek yerken görüntülendi.

Brezilya'yı demir yumrukla yönettikten sonra geçen yıl yapılan seçimleri kaybeden eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun Orlando'daki bir fast food zincirinde çekilmiş fotoğrafı gündem oldu.

Türkiye'de de şubeleri bulunan bir kızarmış tavuk zincirine giden ve kızarmış tavuk yiyen Bolsonaro'nun görüntüleri sosyal medyada gündemden düşmüyor.

Ülkeden kaçan eski devlet başkanı fast food zincirinde ortaya çıktı

Görev süresinde aldığı kararlar dolayısıyla soruşturma altında olan Bolsonaro, ABD'nin eski başkanı Donald Trump ile yakın ilişki kurmuştu. Trump da Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra Florida'da yaşamaya başlamıştı.

Ülkeden kaçan eski devlet başkanı fast food zincirinde ortaya çıktı

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraf ve videolarda bölgede yaşayan bazı ABD'lilerin Bolsonaro'ya destek mesajı verdiği ve tokalaşarak alkışladığı görülüyor.

Bolsonaro'nun ünlü sporcu Jose Aldo da Silva'nın Orlando'daki lüks evinde kaldığı açıklandı.

YORUMLAR
500
Güney Afrika BRICS grubunun 2023 dönem başkanlığını devraldı Güney Afrika BRICS grubunun 2023 dönem başkanlığını devraldı Brezilya Devlet Başkanı Lula'dan Pele'nin ailesine başsağlığı ziyareti Brezilya Devlet Başkanı Lula'dan Pele'nin ailesine başsağlığı ziyareti

Brezilya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ülkeden kaçan eski devlet başkanı fast food zincirinde ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
16:24 FIFA Başkanı Infantino'dan Pele'nin tabutu önünde skandal hareket! Tepkilerin ardı arkası kesilmedi
16:01 Suudi Arabistan takımı Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo'dan imza töreninde büyük gaf: Güney Afrika'ya gelmek kariyerimin sonu değil
15:46 MHP lideri Bahçeli'den sonra yardımcısı Semih Yalçın da Sinan Ateş ismini kullanmadı
15:46 Müge Anlı'nın daha önce "Bacaklarıma bakma, yararım senin beynini" diyerek azarladığı adamdan sert çıkış: Bak Müge Hanım adamı sinirlendirme
15:40 Cami içerisinde poz veren ve hakkında soruşturma başlatılan Eda Taşpınar, Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi
15:33 Bu kez kendisi haber oldu! Gazetecinin arabasından çantasının çalındığı anlar kameraya yansıdı
15:15 Cristiano Ronaldo'nun son hali hayranlarında yıkıma neden oldu
15:14 Elektrikli bisikletle kaza yapan genç yaşamını yitirdi
15:12 ORC gençlerin tercihini sordu! Siyasi partilerin sıralaması komple değişti
13:02 Yolda arızalanan otomobile cip çarptı! Baba ile oğlu can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2023 16:41:22. #1.12#
SON DAKİKA: Ülkeden kaçan eski devlet başkanı fast food zincirinde ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement