Pedofil milyarder Epstein'in küçük kızları istismar ettiği ada satışa çıkarıldı! - Son Dakika
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Pedofil milyarder Epstein'in küçük kızları istismar ettiği ada satışa çıkarıldı!

24.03.2022 14:26
Pedofil milyarder Epstein'in küçük kızları istismar ettiği ada satışa çıkarıldı!

Jeffrey Epstein'ın lüks bir ev yaptırdığı ve reşit olmayan kızları taciz ettiği öne sürülen Little St James adası, 125 milyon dolara satışa çıkıyor. İş dünyasının güçlü isimlerinden kraliyet üyelerine kadar yüksek profilli kimselerle kurduğu yakınlıkla tanınan; 18 yaşından küçük genç kızları fuhuş amaçlı istismardan hüküm giyen Epstein, 2019 yılında intihar etmişti.

Fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve hapishanede intihar eden milyarder iş insanı, birkaç günde bir özel jetle uçtuğu evlerini giderek büyüterek ABD Virgin Adaları'ndaki Little St James'i satın almıştı. Epstein'a ait olan bu gayrimenkuller bir bir satılırken sıra Little St James adasına geldi.

Epstein'ın eski bir çalışanı geçen yıl New York'ta bir mahkemeye verdiği ifadede; Little St James'in Epstein satın aldığında büyük ölçüde gelişmemiş olduğunu belirtti. Epstein'ın New York ofisinde çalışan Cimberly Espinosa, ünlü milyarderin adayı aldıktan sonra yüzme havuzları, lojmanlar ve bir itfaiye istasyonu da dahil olmak üzere çok sayıda inşaat yaptığını söyledi: "Adayı istediği hale getirmek için kum ve palmiye ağaçları bile gönderdik."

Epstein'ın üzerine projeler geliştirdiği adası şimdi satışa sunuluyor. Emlak avukatı Daniel Weiner, satıştan elde edilen gelir ile devam eden davaları ve Virgin Adaları hükümetinin mülklere haciz koyarak talep etmeye çalıştığı borçlar da dahil olmak üzere diğer potansiyel maliyetleri karşılayacağını söyledi.

STEPHEN HAWKING'DEN PRENS ANDREW'E PEK ÇOK İSİM AĞIRLANDI

Epstein için çalışan bir pilot; adanın bir kütüphanesi, kabinli devasa bir havuzu, büyük bir spor salonu ve ana yatak odası ile misafir yatak odalarının yer aldığı bir dizi binadan oluşan bir ana evi olduğunu söylüyor.

Epstein, adada pek çok iş insanını ve Stephen Hawking ve Prens Andrew de dahil olmak üzere önde gelen bilim insanlarını ağırladı. Eski ortağı Ghislaine Maxwell'in geçen yılki duruşmasında ifade veren kurbanların birkaçı adaya getirildiklerini hatırladıklarını belirttiler. Epstein'ın adasına Prens Andrew'in de gittiği iddia edilmişti.

2018'DE BİLE ADAYI KULLANMAYA DEVAM ETMİŞLER

Epstein, reşit olmayan kızları taciz etmekle suçlanırken hapishanede intihar ederek yaşamına son verdi. Ancak iddialara göre Epstein'a dava açıldıktan sonra da adaya bir dizi reşit olmayan kız getirilmeye devam etti. Bu yüzden Epstein'ın mülkünün yöneticileri de seks ticareti ağına karışmakla suçlandı.

2018 gibi yakın bir zamanda, hava trafik kontrolörleri ve diğer havaalanı personelleri, Epstein'ın uçağını, bazıları 11 ila 18 yaşları arasında görünen genç kızlarla terk ettiğini gördüklerini bildirdiler. Mülkün yöneticileri Darren Indyke ve Richard Kahn, iddiaları reddetti.

Epstein'ın Manhattan'daki malikânesi de geçen yıl 51 milyon dolara satılmıştı. Florida'daki Palm Beach evi de Ekim ayında yaklaşık 26 milyon dolara yeniden satan bir geliştiriciye 18,5 milyon dolara sattı.

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Son Dakika Dünya Pedofil milyarder Epstein'in küçük kızları istismar ettiği ada satışa çıkarıldı! - Son Dakika


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