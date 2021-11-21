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2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı ileri sürüldü - Son Dakika

2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı ileri sürüldü

21.11.2021 19:09
2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı ileri sürüldü

Ukrayna, edindiği istihbarat bilgilerine göre Rusya'nın 2022'de ülkeye yeniden saldıracağını iddia etti. Söz konusu istihbari bilgilerin ABD'li istihbarat kaynakları tarafından da doğrulandığı aktarıldı

Ukrayna, Rusya hakkında yeni bir iddia ortaya attı. Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanı Kiril Budanov yaptığı açıklamada, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya saldıracağını öne sürerek, Rusya'nın bunun için hazırlık yaptığını ve 92 binden fazla Rus askerinin Ukrayna sınırlarında dolaştığını ifade etti.

ABD KAYNAKLARI TARAFINDAN DA DOĞRULANDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Söz konusu istihbari bilgilerin ABD'li istihbarat kaynakları tarafından da doğrulandığını aktaran Budanov, "Amerikalı ortaklarımızın da elinde bulunan bilgilere göre 92 binden fazla Rus askeri Ukrayna sınırlarında. Ocak sonu ya da şubat başı gibi geniş çaplı saldırı hazırlığı içerisindeler" dedi.

"HAVA VE KARA DESTEKLİ ÇIKARMA OPERASYONLARI DÜZENLENECEK"

İddia edilen Rus saldırısının ne yönlü olacağına dair bilgiler de veren Budanov, "Havadan ve karadan saldırılar düzenlenecek. Tanklı saldırılar da planlanıyor. Odessa ve Mariupol şehirlerinde ise hava ve kara destekli çıkarma operasyonları düzenlenecek" ifadelerini kullandı.

2014'TE UKRAYNA'YA AİT BAZI BÖLGELERİ İŞGAL EDİLMİŞTİ

Rusya, 2014 senesinde Ukrayna içindeki iç karışıklığı fırsat bilerek ülkenin doğusundan başlayan bir saldırı düzenleyerek Ukrayna'ya ait bazı bölgeleri işgal etmişti.

2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı ileri sürüldü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı ileri sürüldü - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı ileri sürüldü - Son Dakika
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