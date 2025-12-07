2026 kehaneti sosyal medyayı karıştırdı: Baba Vanga spor organizasyonuna işaret etti - Son Dakika
Dünya

2026 kehaneti sosyal medyayı karıştırdı: Baba Vanga spor organizasyonuna işaret etti

2026 kehaneti sosyal medyayı karıştırdı: Baba Vanga spor organizasyonuna işaret etti
07.12.2025 17:57
Baba Vanga'nın 2026 yılına yönelik öne sürülen kehanetleri ortaya çıktı. Kehanetler arasında yer alan ''Dünya, dev bir araçla gelen bir medeniyetle doğrudan temas yaşayacak. Bu temas bir spor organizasyonu sırasında gerçekleşecek'' iddiası dikkat çekti. Herkesin aklına 2026'da düzenlenecek Dünya Kupası geldi.

Balkanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bulgar kahin Baba Vanga, 2026 yılına dair iddia edilen öngörüleriyle bir kez daha dünya gündemine oturdu. Yeni yıla yaklaşılırken sosyal medyada hızla yayılan kehanetler, hem içerdiği sıra dışı iddialar hem de insanlığın geleceğine ilişkin göndermeleriyle büyük yankı uyandırıyor.

"DÜNYA TANIMADIĞI BİR MEDENİYETLE TEMAS KURACAK" İDDİASI GÜNDEM OLDU

Vanga'nın öne sürülen kehanetleri arasında en çok konuşulan başlık, Dünya'nın dev bir araçla gelen yabancı bir medeniyetle ilk kez temas kuracağı iddiası oldu. Bu temasın büyük bir spor organizasyonu sırasında gerçekleşeceği öne sürülünce, sosyal medyada birçok kişi bu ifadeyi 2026'da ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenecek FIFA Dünya Kupası ile ilişkilendirdi.

Turnuvanın küresel etkisi, milyarlarca kişinin eşzamanlı olarak takip edeceği bir organizasyon olması ve son yıllardaki artan UFO söylemleri, bu kehanetin daha da fazla tartışılmasına yol açtı. Ancak bilim dünyası, bu iddiaların hiçbirinin kanıtlanabilir olmadığını özellikle vurguluyor.

TENOLOJİDE GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN NOKTAYA GELİNDİ

Vanga'ya atfedilen bir diğer kehanete göre insanlık, teknolojide kritik bir eşikten geçecek. Yapay zekânın bağımsız karar mekanizmalarına ulaşacağı ve bunun kontrolsüz sonuçlar doğurabileceği iddiası, uzmanlar arasında da çeşitli tartışmalara neden oluyor.

YAPAY ORGANLARLA YAŞAM SÜRESİ 120 YILA ÇIKACAK

Vanga'nın 2026 yılına yönelik bir başka öngörüsü ise tıp alanında dev bir sıçrama yaşanacağı yönünde. Yapay organ üretiminin yaygınlaşmasıyla insan ömrünün 120 yıla kadar uzayabileceği iddiası, bilimsel çevrelerde tartışmalı olsa da kamuoyunun ilgisini çekmeyi başarıyor.

Teknoloji, Futbol, Yaşam, Dünya, Uzay

Son Dakika Dünya 2026 kehaneti sosyal medyayı karıştırdı: Baba Vanga spor organizasyonuna işaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Mahmut özdemir Mahmut özdemir:
    üstü açık yatmış votkayı fazla kaçırmış 75 20 Yanıtla
  • 123456 123456:
    Biri ortaya atıyor. baba vanga söylemiş diye. hee tee o yıllardan bu zamanları tahmin etmiş hee. buna aptallar inanır. bundan kaç sene önce en son kehaneti bu sene için deniyordu. şimdi daha yenileri çıkıyor. buradan çıkacak sonuç kadın en son kehanetini üç beş sene öncesi için yapmış ve ölmüş. tutmuşmu hayır. ondan sonrada ortaya atılan kehanetler başkaları tarafından uydurulmuştur. gerçi ben asla kehanet ve kahin gibi safsatalara inanmam ama buna inanmaya hazır kişiler için kısa bir bilgi vereyim dedim. 55 8 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Nasreddin hocanın yoğurdu gibi ya tutarsa. 44 4 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya Ersin Çetinkaya:
    bu kadına abonemisiniz ? 35 7 Yanıtla
  • enteresan enteresan:
    Baba Langa derki, 2026 da baba fingoyu göreceğiz 35 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: 2026 kehaneti sosyal medyayı karıştırdı: Baba Vanga spor organizasyonuna işaret etti - Son Dakika
