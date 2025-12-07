2026 kehaneti sosyal medyayı karıştırdı: Baba Vanga spor organizasyonuna işaret etti

Balkanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bulgar kahin Baba Vanga, 2026 yılına dair iddia edilen öngörüleriyle bir kez daha dünya gündemine oturdu. Yeni yıla yaklaşılırken sosyal medyada hızla yayılan kehanetler, hem içerdiği sıra dışı iddialar hem de insanlığın geleceğine ilişkin göndermeleriyle büyük yankı uyandırıyor.
Vanga'nın öne sürülen kehanetleri arasında en çok konuşulan başlık, Dünya'nın dev bir araçla gelen yabancı bir medeniyetle ilk kez temas kuracağı iddiası oldu. Bu temasın büyük bir spor organizasyonu sırasında gerçekleşeceği öne sürülünce, sosyal medyada birçok kişi bu ifadeyi 2026'da ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenecek FIFA Dünya Kupası ile ilişkilendirdi.
Turnuvanın küresel etkisi, milyarlarca kişinin eşzamanlı olarak takip edeceği bir organizasyon olması ve son yıllardaki artan UFO söylemleri, bu kehanetin daha da fazla tartışılmasına yol açtı. Ancak bilim dünyası, bu iddiaların hiçbirinin kanıtlanabilir olmadığını özellikle vurguluyor.
Vanga'ya atfedilen bir diğer kehanete göre insanlık, teknolojide kritik bir eşikten geçecek. Yapay zekânın bağımsız karar mekanizmalarına ulaşacağı ve bunun kontrolsüz sonuçlar doğurabileceği iddiası, uzmanlar arasında da çeşitli tartışmalara neden oluyor.
Vanga'nın 2026 yılına yönelik bir başka öngörüsü ise tıp alanında dev bir sıçrama yaşanacağı yönünde. Yapay organ üretiminin yaygınlaşmasıyla insan ömrünün 120 yıla kadar uzayabileceği iddiası, bilimsel çevrelerde tartışmalı olsa da kamuoyunun ilgisini çekmeyi başarıyor.
