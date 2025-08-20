2026 NATO Zirvesi Türkiye\'de

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 2026'da gerçekleşecek zirveye Ankara'nın ev sahipliği yapacağını duyurdu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 2026 NATO Zirvesi'nin, 7-8 Temmuz tarihlerinde başkent Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenleneceğini duyurdu. Rutte'nin NATO'nun resmi sitesinde yer alan açıklamasında, "Bu önemli toplantıya ev sahipliği yapacağı için Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. Türkiye, 70 yılı aşkın süredir NATO'nun güçlü bir müttefiki olarak, ortak güvenliğimize paha biçilmez katkılar sağlamıştır. Bir sonraki zirvemizde liderler, NATO'yu daha güçlü, daha adil ve daha etkili bir ittifak haline getirme çabalarına devam edecek ve güvenliğimize yönelik kritik tehditlere yanıt vermeye hazır olacak" ifadeleri yer aldı.

Türkiye, 2004 İstanbul'un ardından gelecek yıl ikinci kez NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.