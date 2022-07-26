2045 yılından geldiğini iddia eden adam, gösterdiği videoyla ürküttü - Son Dakika
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2045 yılından geldiğini iddia eden adam, gösterdiği videoyla ürküttü

26.07.2022 16:21

2045 yılından geldiğini iddia eden sosyal medyada çok konuşuldu. Bu şahsın o dönem çektiği videoyla ilgili ortaya atılan yeni iddialar vatandaşları endişelendirdi. Buna göre şahsın elinde gösterdiği fotoğraftakinin zaman makinesi olduğu ve bu zaman makinesinin 2028 yılında tüm dünyaya tanıtılacağı öne sürüldü.

Sosyal medyada son dönemde "Zaman yolculuğu" akımı başladı. Gelecekten geldiğini iddia eden şahıslar, gerek takipçi gerekse de ilgi toplamak adına çeşitli iddialar ortaya atıyor. Daha önce çektiği videoyu paylaşan ve bu videoda kanıt olarak da bir fotoğraf gösteren kişinin videosundaki bir detayla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

2045'TEN GELDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Daha önce ortaya çıkan videodaki kişi, 2045 yılından geldiğini söyleyerek bir takım iddialar bulunuyordu. Zaman yolcusu, geldiği yılda yapay zekanın küresel hükümeti yönettiğini ve gelecekte devletler diye bir kavramın olmayacağını söylemişti. Kimliğini açıklamayan zaman yolcusu, zaman makinesinin uzaylı teknolojisi sayesinde geliştirildiğini ve kamuoyundan gizlendiğini ileri sürmüştü.

'2045 yılından geldim' diyen şahsın kanıt olarak gösterdiği fotoğraf ürküttü: 2028'de herkes öğrenecek

FOTOĞRAFTAKİNİN ZAMAN MAKİNESİ OLDUĞU İDDİASI

Zaman yolcusunun yıllar önce gösterdiği bu fotoğrafla ilgili ise yeni iddialar ortaya atıldı. Sosyal medya kullanıcıları, zaman yolcusunun kanıt olarak gösterdiği fotoğrafın bir zaman makinesine ait olduğunu ve bu makinenin 2028 yılında tüm dünyaya tanıtılacağını ileri sürdü. Videodaki şahıs da zaman makinesinin tanıtılma tarihine ilişkin 2028 yılını işaret ediyor.

'2045 yılından geldim' diyen şahsın kanıt olarak gösterdiği fotoğraf ürküttü: 2028'de herkes öğrenecek

VİDEOYA İKNA OLMADILAR

İddiaları dinleyen çok sayıda kişi, zaman yolcusunun anlattıklarından yeterince ikna olmadı ve 23 yıl içinde bu denli devrimsel değişikliklerin olamayacağı yorumunda bulundu.

İşte o fotoğraf:

'2045 yılından geldim' diyen şahsın kanıt olarak gösterdiği fotoğraf ürküttü: 2028'de herkes öğrenecek
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