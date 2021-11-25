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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü: İtalya'da şiddet gören kadınlara devletten ayda 400 euro 'özgürlük geliri' - Son Dakika
BBC

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü: İtalya'da şiddet gören kadınlara devletten ayda 400 euro 'özgürlük geliri'

25.11.2021 15:32
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü: İtalya'da şiddet gören kadınlara devletten ayda 400 euro 'özgürlük geliri'

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle İtalya hükümeti, şiddeti önleme ve kadınlara destek amaçlı tedbirler açıkladı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle İtalya hükümeti, şiddeti önleme ve kadınlara destek amaçlı tedbirler açıkladı. Aile içinde şiddet gören ve ekonomik bağımsızlığı olmayan kadınlara ayda 400 euro destek sağlanması ve şiddet faillerine verilen asgari cezanın artırılması planlanıyor.

İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese, "Aşk bu değil" adlı bilinçlendirme kampanyası için düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, kadın cinayetlerinin toplumsal bir sorun olduğunu söyledi.

Luciana Lamorgese, sorunla mücadele amaçlı tedbir paketinin gelecek hafta Bakanlar Kurulu'na geleceğini belirtti.

Lamorgese, şiddeti önlemek için cezaların daha caydırıcı olması gerektiğini vurguladı ve "Daha etkili önleme araçlarıyla hareket edebilmek için asgari cezaların değiştirilmesine ihtiyaç olduğu kesin" dedi.

İtalya Fırsat Eşitliği ve Aile Bakanı Elena Bonetti de, ekonomik sıkıntı çeken şiddet mağduru kadınlara ayda 400 euro "özgürlük geliri" tahsis edileceğini açıkladı.

Bonetti, şiddet gören kadınların ekonomik bağımsızlığa sahip olmamasının özgür bir yaşama ulaşmaları önündeki en büyük engellerden biri olduğunu vurguladı ve bu mali desteğin "şiddetten kurtulma aşamasındaki kadınlara, hayatlarını yeniden inşa edebilmeleri için" verileceğini belirtti.

İhtiyacı olan kadınlara 400 euro'luk "özgürlük gelirinin" 12 aya kadar sağlanması planlanıyor. Hükümet bu finansman için 3 yıllığına 7 milyon Euro ödenek ayırdı.

İtalya'da resmi verilere göre bu yıl şimdiye kadar 109 kadın cinayeti kayıtlara geçti. Bu cinayetlerin 93'ü "aile ya da duygusal ilişki bağlamında" işlendi. 63 kadın partnerleri ya da eski partnerleri tarafından öldürüldü.

Babasını öldüren çocuk beraat etti

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde İtalya basınında geniş yer bulan bir haber de, annesine şiddet uygulayan babasını öldüren bir gencin beraat etmesi oldu.

Nisan 2020'de 18 yaşındayken babasını öldüren Alex Pompa, 14 yıl hapis istemiyle yargılanıyordu. Pompa'nın avukatları, baba Giuseppe Pompa'nın eşine yıllarca sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığını, Alex'in meşru müdafaada bulunduğu ve kendisinin de bu olayda bir kurban olduğunu savunuyordu. Torino'da görülen davada mahkeme, bu savunmayı kabul ederek dün Alex Pompa'nın beraatına karar verdi.

Anne Maria Cutoia, karar sonrası "Oğlumla gurur duyuyorum. O olmasaydı ben de kocaları tarafından öldürülen kadınlardan biri olacaktım" dedi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü: İtalya'da şiddet gören kadınlara devletten ayda 400 euro 'özgürlük geliri'

Özgürlük, İtalya, Kasım, Euro, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü: İtalya'da şiddet gören kadınlara devletten ayda 400 euro 'özgürlük geliri' - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü: İtalya'da şiddet gören kadınlara devletten ayda 400 euro 'özgürlük geliri' - Son Dakika
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