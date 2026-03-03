"3 Körfez ülkesi İran'a saldırılara katılıyor" iddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

"3 Körfez ülkesi İran'a saldırılara katılıyor" iddiası

"3 Körfez ülkesi İran\'a saldırılara katılıyor" iddiası
03.03.2026 21:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın misilleme saldırısı olarak ABD üslerini vurduğu Körfez ülkeleriyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İsrail medyası, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ın İran'a yönelik saldırılara katılmaya çok yakın olduğunu yazdı. Saldırıların sınırlı ve sembolik seviyede kalacağı öne sürüldü.

ABD ve İsrail'in saldırılarına İran'ın Körfez ülkelerindeki ABD üslerini vurarak yanıt vermesi savaşı Orta Doğu'ya yaydı. Çatışmaları uzayacağına dönük endişeler artarken İsrail medyasından çarpıcı bir iddia geldi.

"BAE, SUUDİ ARABİSTAN VE KATAR ÇATIŞMALARA KATILMAYA ÇOK YAKIN"

İsrail merkezli Ynet'e konuşan bir batılı yetkili, 3 Körfez ülkesinin İran'a saldırılara katılmaya yakın olduğunu iddia etti. Yetkili, " Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar, İran'a karşı düzenlenecek saldırılara, sınırlı veya sembolik bir kapasitede bile olsa, katılmaya çok yakınlar." dedi.

"İLERLEYEN 24 SAAT ÇOK YOĞUN GEÇECEK"

Fox News ise, "Suudi Arabistan, Hava Kuvvetlerine İran içerisindeki hedefleri vurma talimatı vermeye çok yakın; ilerleyen 24 saat yoğun geçecek." haberini geçti.

"YAKINDA İRAN'A SALDIRACAĞIMIZDAN HİÇ ŞÜPHEMİZ YOK"

İsrail devlet televizyonu KAN'ın üst düzey İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde de, Riyad yönetiminin, ABD- İsrail'in saldırılara başlamasından sonra Körfez ülkelerine yüzlerce füze ile insansız hava aracı (İHA) gönderen ve Suudi Arabistan'ı da hedef alan İran'ın saldırılarına misilleme yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Üst düzey İsrailli bir yetkilinin "Suudi Arabistan'ın İran'ın saldırısına uğradıktan sonra, yakında İran'a saldıracağından hiç şüphemiz yok." ifadeleri aktarılan haberde, İsrail'in Riyad'ın dün gece ABD büyükelçiliğine yapılan saldırıya yanıt verme ihtimaline hazırlandığı iddia edildi.

"BAE, ASKERİ HAREKAT SEÇENECEĞİNİ DEĞERLENDİRİYOR"

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ise İran'a karşı askeri harekât düzenlemeyi değerlendirdiği öğrenildi. BAE yetkililerinin karşılık verme haklarını saklı tuttuklarını söylediği belirtildi.

"KATAR: ÖZ SAVUNMA HAKKIMIZI KULLANIYORUZ"

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla alakalı gelen açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "İran'a karşı yürütülen kampanyanın bir parçası değiliz ve ülkemize yönelik saldırıları caydırmak için öz savunma hakkımızı kullanıyoruz.

Katar ile ilgili haberler yayınlarken medya kuruluşlarının güvenilir Katar kaynaklarına dayanmalarını rica ediyoruz."

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Körfez, Güncel, Dünya, Katar, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya '3 Körfez ülkesi İran'a saldırılara katılıyor' iddiası - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı
Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı
YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi
ABD ve İsrail’in akılalmaz oyunu Meğer Hamaney’i adım adım takip etmişler ABD ve İsrail'in akılalmaz oyunu! Meğer Hamaney'i adım adım takip etmişler
ABD, 14 ülkedeki vatandaşlarını uyardı Ayrılın talimatı ABD, 14 ülkedeki vatandaşlarını uyardı! Ayrılın talimatı
Almanya’dan Orta Doğu’da dev tahliye planı: Binlerce vatandaşını alıp çıkacak Almanya'dan Orta Doğu'da dev tahliye planı: Binlerce vatandaşını alıp çıkacak

22:19
Hamaney’in cenaze programı belli oldu Defnedileceği şehrin önemi büyük
Hamaney'in cenaze programı belli oldu! Defnedileceği şehrin önemi büyük
21:50
Bakan Fidan: İran’ın Körfez ülkelerine saldırısı yanlış bir strateji
Bakan Fidan: İran'ın Körfez ülkelerine saldırısı yanlış bir strateji
21:50
Yatırımcı şokta: Altında ibre terse döndü
Yatırımcı şokta: Altında ibre terse döndü
21:33
İşte Fatma öğretmeni öldüren katilin ilk ifadesi
İşte Fatma öğretmeni öldüren katilin ilk ifadesi
21:26
İstasyonlarda kuyruğa girenlere kötü haber: Motorin zammı iptal edildi
İstasyonlarda kuyruğa girenlere kötü haber: Motorin zammı iptal edildi
21:08
İran’ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: SampT bataryası gönderiyorlar
İran'ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: Samp/T bataryası gönderiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 22:36:44. #7.12#
SON DAKİKA: "3 Körfez ülkesi İran'a saldırılara katılıyor" iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.