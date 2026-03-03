"3 Körfez ülkesi İran\'a saldırılara katılıyor" iddiası

ABD ve İsrail'in saldırılarına İran'ın Körfez ülkelerindeki ABD üslerini vurarak yanıt vermesi savaşı Orta Doğu'ya yaydı. Çatışmaları uzayacağına dönük endişeler artarken İsrail medyasından çarpıcı bir iddia geldi.

"BAE, SUUDİ ARABİSTAN VE KATAR ÇATIŞMALARA KATILMAYA ÇOK YAKIN"

İsrail merkezli Ynet'e konuşan bir batılı yetkili, 3 Körfez ülkesinin İran'a saldırılara katılmaya yakın olduğunu iddia etti. Yetkili, " Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar, İran'a karşı düzenlenecek saldırılara, sınırlı veya sembolik bir kapasitede bile olsa, katılmaya çok yakınlar." dedi.

"İLERLEYEN 24 SAAT ÇOK YOĞUN GEÇECEK"

Fox News ise, "Suudi Arabistan, Hava Kuvvetlerine İran içerisindeki hedefleri vurma talimatı vermeye çok yakın; ilerleyen 24 saat yoğun geçecek." haberini geçti.

"YAKINDA İRAN'A SALDIRACAĞIMIZDAN HİÇ ŞÜPHEMİZ YOK"

İsrail devlet televizyonu KAN'ın üst düzey İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde de, Riyad yönetiminin, ABD- İsrail'in saldırılara başlamasından sonra Körfez ülkelerine yüzlerce füze ile insansız hava aracı (İHA) gönderen ve Suudi Arabistan'ı da hedef alan İran'ın saldırılarına misilleme yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Üst düzey İsrailli bir yetkilinin "Suudi Arabistan'ın İran'ın saldırısına uğradıktan sonra, yakında İran'a saldıracağından hiç şüphemiz yok." ifadeleri aktarılan haberde, İsrail'in Riyad'ın dün gece ABD büyükelçiliğine yapılan saldırıya yanıt verme ihtimaline hazırlandığı iddia edildi.

"BAE, ASKERİ HAREKAT SEÇENECEĞİNİ DEĞERLENDİRİYOR"

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ise İran'a karşı askeri harekât düzenlemeyi değerlendirdiği öğrenildi. BAE yetkililerinin karşılık verme haklarını saklı tuttuklarını söylediği belirtildi.

"KATAR: ÖZ SAVUNMA HAKKIMIZI KULLANIYORUZ"

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla alakalı gelen açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "İran'a karşı yürütülen kampanyanın bir parçası değiliz ve ülkemize yönelik saldırıları caydırmak için öz savunma hakkımızı kullanıyoruz.

Katar ile ilgili haberler yayınlarken medya kuruluşlarının güvenilir Katar kaynaklarına dayanmalarını rica ediyoruz."