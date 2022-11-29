Tehlikeli yolculuk! 11 gün boyunca geminin dümeninde seyahat eden mülteciler kurtarıldı - Son Dakika
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Tehlikeli yolculuk! 11 gün boyunca geminin dümeninde seyahat eden mülteciler kurtarıldı

29.11.2022 12:07

Nijerya'dan yola çıkan bir geminin gövdesinin aşağısında, su hizasında bulunan dümen kısmında 11 gün boyunca yolculuk eden 3 mülteci, İspanya sahil güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı. Susuzluk çeken mülteciler tedavi altına alındılar.

İspanya sahil güvenlik güçleri Nijerya'dan yola çıkan bir geminin gövdesinin aşağısında, su hizasında bulunan dümen bölümünde 11 gün boyunca seyahat eden 3 mülteciyi kurtardı. Mültecilerin, susuzluk çektiği belirtilerek tedavi altına alındığı ifade edildi.

17 KASIM'DA YOLA ÇIKTILAR

Sahil güvenlik tarafından dün yapılan açıklamada "Bu öğleden sonra Sahil Güvenlik botu, Las Palmas limanına demirlemiş ve Nijerya'dan gelen Althini II gemisinin dümen kanadında bulunan üç kaçak yolcuyu kurtardı. Limana sevk edilenler sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı" denildi. Malta bandıralı Althini II adlı tankerin 17 Kasım'da Lagos'tan ayrıldığı belirtildi.

3 mülteci geminin dümeninde 11 gün seyahat etti
Kaynak: DHA
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İspanya, Nijerya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tehlikeli yolculuk! 11 gün boyunca geminin dümeninde seyahat eden mülteciler kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tehlikeli yolculuk! 11 gün boyunca geminin dümeninde seyahat eden mülteciler kurtarıldı - Son Dakika
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