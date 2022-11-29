Sahil güvenlik tarafından dün yapılan açıklamada "Bu öğleden sonra Sahil Güvenlik botu, Las Palmas limanına demirlemiş ve Nijerya'dan gelen Althini II gemisinin dümen kanadında bulunan üç kaçak yolcuyu kurtardı. Limana sevk edilenler sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı" denildi. Malta bandıralı Althini II adlı tankerin 17 Kasım'da Lagos 'tan ayrıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA

İspanya, Nijerya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika › Dünya › Tehlikeli yolculuk! 11 gün boyunca geminin dümeninde seyahat eden mülteciler kurtarıldı - Son Dakika

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