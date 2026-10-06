30 yıl boyunca ahır kapısını tutsun diye kullandığı taş 4,5 milyar yıllık meteor çıktı! Değeri 75 bin dolar - Son Dakika
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30 yıl boyunca ahır kapısını tutsun diye kullandığı taş 4,5 milyar yıllık meteor çıktı! Değeri 75 bin dolar

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30 yıl boyunca ahır kapısını tutsun diye kullandığı taş 4,5 milyar yıllık meteor çıktı! Değeri 75 bin dolar
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ABD’de bir çiftçinin yaklaşık 30 yıl boyunca ahır kapısını açık tutmak için kullandığı 10 kilogramlık taşın, 4,5 milyar yıllık bir göktaşı olduğu ortaya çıktı. Demir ve nikelden oluştuğu belirlenen göktaşı, yapılan bilimsel incelemelerin ardından 75 bin dolara planetaryuma satılırken, Michigan’da bugüne kadar kayda geçirilen en büyük altıncı göktaşı olarak kayıtlara geçti.

ABD’nin Michigan eyaletinde yaşayan David Mazurek'in çiftliğindeki sıradan bir taş, yapılan bilimsel incelemelerin ardından 75 bin dolarlık değerli bir gök cismine dönüştü. Yaklaşık 10 kilogram ağırlığındaki parçanın demir ve nikelden oluşan gerçek bir göktaşı olduğu anlaşılınca, yıllardır ahırda kullanılan taş bilim dünyasının ilgisini çekti.

75 BİN DOLARA PLANETARYUMA SATILDI

"Edmore" adı verilen göktaşı, incelemelerin tamamlanmasının ardından Michigan Eyalet Üniversitesine bağlı Abrams Planetaryumu tarafından 75 bin dolara satın alındı.

Mazurek, satıştan kazandığı paranın 7 bin 500 dolarını Central Michigan Üniversitesinin Yer ve Atmosfer Bilimleri Bölümüne verdi. Bağışın, lisans öğrencilerinin bilimsel çalışmalarının desteklenmesinde kullanılacağı belirtildi.

Ancak on binlerce dolara satılan göktaşının bundan önceki görevi çok daha sıradandı.

AHIRDAKİ KAPI KAPANMASIN DİYE ÖNÜNE KOYUYORDU

Mazurek, Michigan'ın Edmore kasabasındaki çiftliği 1988'de satın aldığında göktaşı zaten arazide bulunuyordu. Yaklaşık 10,22 kilogram ağırlığındaki parçanın işlevi ise ahır kapısını açık tutmaktan ibaretti.

Çiftliğin yeni sahibi de yıllarca bu alışkanlığı değiştirmedi. Ağır cismi kapının önüne koyan Mazurek, yaklaşık 30 yıl boyunca elindeki parçanın bilimsel ve maddi değerini bilmeden yaşamını sürdürdü.

HİKAYESİ 1930'LU YILLARA UZANIYOR

Taşın çiftliğe nasıl geldiğine ilişkin hikayeyi Mazurek'e mülkün eski sahibi anlattı. Buna göre 1930'lu yıllarda gece gökyüzünde görülen cismin araziye düştüğüne baba ve oğlu tanık oldu.

Ertesi sabah düşüşün gerçekleştiği noktaya giden ikili, açılan çukurun içinde parçayı buldu. Anlatıma göre gökten düşen cisim bulunduğunda sıcaklığını henüz tamamen kaybetmemişti.

Aradan onlarca yıl geçtikten sonra çiftliğin sahibi değişti ancak göktaşının kullanım şekli değişmedi.

GERÇEK KİMLİĞİNİ JEOLOG ORTAYA ÇIKARDI

Mazurek'in merak ederek parçayı Central Michigan Üniversitesinden jeolog Mona Sirbescu'ya götürmesi, hikayenin seyrini değiştirdi.

Sirbescu daha önce göktaşı olduğu düşünülerek kendisine getirilen çok sayıda örneği incelemişti. Ancak Mazurek'in getirdiği parçanın diğerlerinden farklı olduğu anlaşıldı. Numuneler üzerinde daha kapsamlı inceleme yapılması için Smithsonian Enstitüsü de sürece dahil edildi.

Analizler sonucunda cismin yaklaşık yüzde 12 nikel içeren demir bir göktaşı olduğu kesinleşti.

4,5 MİLYAR YILLIK OLDUĞU BELİRTİLİYOR

Bulunduğu kasabanın adı verilen Edmore, resmi kayıtlara IIIAB sınıfındaki demir göktaşlarından biri olarak geçti.

Göktaşının kökeninin yaklaşık 4,5 milyar yıl öncesine dayandığı ve Mars ile Jüpiter arasındaki bir asteroidin çekirdeğinden kopan parçalar arasında bulunduğu belirtiliyor.

Yıllarca ahırın bir köşesinde kapının kapanmasını engelleyen Edmore, yapılan incelemelerden sonra Michigan'da bugüne kadar kayda geçirilen en büyük altıncı göktaşı olarak bilimsel kayıtlardaki yerini aldı.

Amerika Birleşik DevletleriMichiganGüncelYaşamDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Arak Temha Arak Temha:
    hep abd de oluyor 0 0 Yanıtla
  • Semra Erkliğ Semra Erkliğ:
    @raplar o düşen taşı kabe adıyla putlaştırıp müthiş para kazanıyorlar, taşa elbise bile diktiler, çevresinde sürekli otel yapıyorlar, çok daha fazla para kazanıyorlar .???????????????????? 0 0 Yanıtla
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