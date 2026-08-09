390 Bin Kişi Dolphin Tayfunu Nedeniyle Tahliye Edildi
Çin'in Zhejiang eyaletinde Dolphin Tayfunu nedeniyle 390 bin kişi tahliye edildi, kırmızı alarm verildi.
ÇİN'in Zhejiang eyaletinde yaklaşan Dolphin Tayfunu nedeniyle yaklaşık 390 bin kişi tahliye edildi.
Çin'in Zhejiang eyaletinde şiddetli rüzgar, sağanak, sel ve toprak kaymaları getirmesi beklenen Dolphin Tayfunu'nun, saatte yaklaşık 162 kilometre hızla ülkenin doğu kıyısına yaklaştığı bildirildi. Zhejiang eyaletindeki Taizhou kentinde yetkililerin talimatı doğrultusunda yaklaşık 390 bin kişinin tahliye edildiği belirtildi. Eyalette, feribot ve gemi turları gibi deniz faaliyetlerinin de askıya alındığı ifade edildi.
Çin Ulusal Gözlemevi'nden yapılan açıklamada ise Dolphin Tayfunu'nun yaklaşması nedeniyle bugün ülkenin tayfun uyarı sistemindeki en yüksek seviye olan kırmızı alarmın devreye sokulduğu kaydedildi.
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