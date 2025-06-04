40'dan fazla uçağını kaybeden Putin intikamı FAB bombalarıyla alacak - Son Dakika
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Dünya

40'dan fazla uçağını kaybeden Putin intikamı FAB bombalarıyla alacak

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40\'dan fazla uçağını kaybeden Putin intikamı FAB bombalarıyla alacak
04.06.2025 15:26
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40\'dan fazla uçağını kaybeden Putin intikamı FAB bombalarıyla alacak
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Ukrayna'nın tarihi saldırısında 40'dan fazla uçağını kaybeden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin misilleme hazırlığı yapıyor. Donetsk bölgesinde Ukrayna mevzilerine FAB-1500 bombaları ile hava saldırısı düzenleyen Rusya, yüksek hassasiyetli FAB hava bombalarını gösteren videolarla düşmana göz dağı veriyor.

Rusya, Ukrayna'nın hava üslerine düzenlediği tarihi dron saldırısına misilleme planları yapıyor. 40'dan fazla uçağını kaybeden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı FAB-1500 bombaları ile vurmayı planladığı iddia edildi.

Rusya'nın nasıl bir karşılık vereceğine dair net bir istihbarat bulunmadığını belirten yetkililer, sivillere yönelik İHA saldırıları, enerji altyapısına yönelik saldırılar ya da orta menzilli balistik füzelerin kullanılabileceği ihtimallerine dikkat çekti.

DONETSK'İ FAB-1500 İLE VURDULAR

TASS'ın haberine göre Rusya, Donetsk'in güneyindeki Komar yerleşiminde Ukrayna birliklerine FAB-1500 bombalarıyla saldırı düzenledi. Güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberde, "Saldırıda 20 asker öldürüldü, 10 asker ise yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

UKRAYNA'YA GÖZDAĞI İÇİN VİDEOLAR SERVİS EDİLİYOR

Rus sanal medyasında ise FAB bombalarını gösterdiği belirtilen videolar dolaşıyor. Videonun çekim tarihine ve lokasyonuna ilişkin ise herhangi bir detay bulunmuyor. Söz konusu hamle Rusya'dan Ukrayna'ya gözdağı olarak yorumlanıyor.

7 MİLYAR DOLARLIK ZARARA UĞRATTILAR

Ukrayna, Rusya'nın farklı askeri havaalanlarına insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırılarda, stratejik seyir füzesi taşıyan savaş uçaklarının yüzde 34'ünün vurulduğunu öne sürmüştü. SBU tarafından "Pavutini" (Örümcek Ağı) adıyla "özel operasyon" düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Rusya'nın stratejik havacılığına 7 milyar dolarlık hasar verildiğinin tahmin edildiği vurgulanmıştı.

KIRIM'DAKİ KÖPRÜ SU ALTI PATLAYICILARLAVURULDU

Dün Ukrayna, Rusya'yı Kırım Yarımadası'nı bağlayan Kerç Köprüsü'ne su altına yerleştirilen patlayıcılarla saldırı düzenlendiğini duyurdu. Duyuru Ukrayna Güvenlik Servisi'nden (SBU) geldi. SBU'nun Telegram hesabından yapılan paylaşımda "yeni ve benzersiz bir özel operasyon" gerçekleştiği vurgulanarak Kırım Köprüsü'nün (Kerç) üçüncü kez hedef alındığı ve bu sefer saldırının su altından gerçekleştirildiği belirtildi.

Savaş ve Çatışma, Vladimir Putin, Güvenlik, Politika, Donetsk, Ukrayna, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 40'dan fazla uçağını kaybeden Putin intikamı FAB bombalarıyla alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 003644:
    adam gibi savaşın.. sosyal medyaya oynamayın 10 5 Yanıtla
  • emre123456789:
    rusra isdese. ukranyayi yerle bir eder ins barış sağlanır. 2 3 Yanıtla
  • Mert kursun :
    akşama kadar bir birinizi bombalayın akşamda barış görüşmesi ne ayaksınız siz 2 0 Yanıtla
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