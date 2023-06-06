294 kişinin hayatını kaybettiği kazanın nedeni yola dışkılayan insanlar mı? - Son Dakika
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294 kişinin hayatını kaybettiği kazanın nedeni yola dışkılayan insanlar mı?

06.06.2023 11:45

Hindistan'da üç trenin birbirine girdiği kazada 294 kişi yaşamını yitirdi, 900'den fazla insan ise yaralandı. Bölgede arama çalışmaları tamamlanırken kazanın, tren yoluna dışkılayan insanlar nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü.

Hindistan'ın Odisha eyaletinin kuzeydoğusundaki Balasore bölgesinde meydana gelen, iki yolcu ve bir yük treninin çarpıştığı kazada can kaybı 294 olarak açıklandı. Hindistan medyası, kaza bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

RAPOR HAZIRLANIYOR

Hint medyasına konuşan Demiryolları Bakanı Ashwini Vaishnaw, kazaya ilişkin başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, raporun en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

"İNSAN DIŞKILARI" İDDİASI

Gözler tren kazasının nedenine ilişkin yapılacak açıklamaya çevrilirken, bazı kaynaklar trenlerin raydan çıkmasının nedenini, insanların tren raylarına dışkılarını yapması olduğunu belirtti. İddialara göre; rayların ve kenarlarındaki taşların arasında belli bir boşluk olmalı, ancak insan dışkıları bu boşlukları dolduruyor. Bu da trenlerin raydan çıkmasına ve kazaların yaşanmasına sebebiyet verdi.

"EN AĞIR CEZA VERİLECEK"

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Balasore tren kazası nedeniyle derin bir acı duyuyorum. Düşüncelerim yaslı ailelerle birlikte. Ölenlerin ailelerinin kayıpları telafi edilemez ancak hükümet onlara yardım etmek için her yolu deneyecektir. Bu olay hükümet için çok ciddi, her türlü soruşturma için talimat verildi ve kim suçlu bulunursa ona en ağır ceza verilecek" dedi.

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