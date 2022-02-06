5 gündür kuyudan sağ salim çıkması bekleniyordu! Rayyan kuyudan çıktı ama hayata tutunamadı!

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Rayan, polis ve jandarmanın yoğun güvenlik önlemleri altında oluşturulan koridorla ambulansa alınarak Fas Kraliyet Jandarmasına ait ambulans helikoptere taşındı. Küçük çocuk daha sonra helikopter ile hastaneye sevk edilirken hayatını kaybetti.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz salı günü evlerinin yakınındaki sondaj kuyusuna düşen 5 yaşındaki Rayan'a ulaşmak için yapılan bütün girişimler sonuçsuz kalınca çarşamba sabahı kuyuya eş değer derinlikte bir kazı yapılmaya başlanmıştı. Kuyuya indirilen bir kamera yardımıyla Rayan'ın hayatta olduğu ancak yaralı olduğu tespit edilmiş, küçük çocuğun havasız kalmaması için kuyunun içine oksijen verilmişti.

KAZIDA TOPRAK KAYMALARI YAŞANDI

Buldozerler ve iş makineleri ile yapılan kazıda yer yer toprak kaymaları yaşanması üzerine kazıya yatay düzlemde insan gücü ile devam edilmiş, toprak kaymalarına karşı büyük ve geniş borularla tünel yapılarak önlem alınmıştı.