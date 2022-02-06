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5 gündür kuyudan sağ salim çıkması bekleniyordu! Rayyan kuyudan çıktı ama hayata tutunamadı! - Son Dakika

5 gündür kuyudan sağ salim çıkması bekleniyordu! Rayyan kuyudan çıktı ama hayata tutunamadı!

06.02.2022 00:15

Fas Kraliyet Divanı, 5 gün süren çalışmanın ardından düştüğü kuyudan çıkarılan 5 yaşındaki Rayyan'ın vefat ettiğini duyurdu. Rayyan yaklaşık 100 saattir kuyudaydı.

Fas'ın Şafşavat şehrindeki Temurt bölgesine bağlı İğtan köyünde evinin yakınındaki 32 metre derinliğindeki kurumuş kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayan, kurtarma çalışmaları sonucunda 5 gün sonra düştüğü kuyudan çıkarıldı.

5 gündür kuyudan sağ salim çıkması bekleniyordu! Rayyan kuyudan çıktı ama hayata tutunamadı!

HASTANEYE GÖTÜRÜLÜRKEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Rayan, polis ve jandarmanın yoğun güvenlik önlemleri altında oluşturulan koridorla ambulansa alınarak Fas Kraliyet Jandarmasına ait ambulans helikoptere taşındı. Küçük çocuk daha sonra helikopter ile hastaneye sevk edilirken hayatını kaybetti.

Fas'ta 5 gün öne kuyuya düşen çocuk, kurtarıldıktan sonra hastaneye giderken hayatını kaybetti

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz salı günü evlerinin yakınındaki sondaj kuyusuna düşen 5 yaşındaki Rayan'a ulaşmak için yapılan bütün girişimler sonuçsuz kalınca çarşamba sabahı kuyuya eş değer derinlikte bir kazı yapılmaya başlanmıştı. Kuyuya indirilen bir kamera yardımıyla Rayan'ın hayatta olduğu ancak yaralı olduğu tespit edilmiş, küçük çocuğun havasız kalmaması için kuyunun içine oksijen verilmişti.

Fas'ta 5 gün öne kuyuya düşen çocuk, kurtarıldıktan sonra hastaneye giderken hayatını kaybetti

KAZIDA TOPRAK KAYMALARI YAŞANDI

Buldozerler ve iş makineleri ile yapılan kazıda yer yer toprak kaymaları yaşanması üzerine kazıya yatay düzlemde insan gücü ile devam edilmiş, toprak kaymalarına karşı büyük ve geniş borularla tünel yapılarak önlem alınmıştı.

5 gündür kuyudan sağ salim çıkması bekleniyordu! Rayyan kuyudan çıktı ama hayata tutunamadı!
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Güvenlik Önlemleri, Ambulans, Polis, Fas, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 5 gündür kuyudan sağ salim çıkması bekleniyordu! Rayyan kuyudan çıktı ama hayata tutunamadı! - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: 5 gündür kuyudan sağ salim çıkması bekleniyordu! Rayyan kuyudan çıktı ama hayata tutunamadı! - Son Dakika
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