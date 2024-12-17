56 metre uzunluğundaki Noel ağacı, işçilerin üzerine devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

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Rio de Janeiro yakınlarında yaşanan facia, bölgenin en büyük Noel hazırlığını yasa çevirdi. Şiddetli fırtına sırasında devrilen dev Noel ağacı bir işçinin ölümüne, iki işçinin yaralanmasına neden oldu. Korkunç anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Dün öğleden sonra bölgede etkili olan şiddetli fırtına sırasında, lagün üzerine kurulan 56 metre yüksekliğindeki yüzen Noel ağacı devrildi. Sivil Savunma'nın saat 15:45'te yaptığı şiddetli yağış uyarısı sonrası işçiler güvenli bölgeye çekilmeye çalışırken facia yaşandı.

Sahilden ve yakın yollardan çekilen görüntülerde, dev yapının etrafındaki işçilerin hayatta kalma mücadelesi görülüyor. İşçilerin bir kısmı devasa yapının altında kalmamak için suya atlayarak kaçmaya çalışırken, ağacın lagüne devrilmesiyle oluşan dev dalga çevredeki izleyicileri dehşete düşürdü.

Kazada en ağır yaralanan 21 yaşındaki Vinicius dos Santos Abreu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Conde Modesto Leal Hastanesi'ne kaldırılan genç işçi, hastaneye vardığında hayatını kaybetmişti. Doctor Ernesto Che Guevara Belediye Hastanesi'ne kaldırılan diğer iki yaralının sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

360 bin ışıkla donatılan ve bölgenin en önemli turistik etkinliklerinden biri olması planlanan dev Noel ağacının yarın resmi açılışının yapılması planlanıyordu. Faciadan sonra açılış töreni iptal edilirken, Marica Belediyesi olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı.

Belediye yetkilileri, montaj şirketinin hava uyarısı sonrası gerekli önlemleri almaya başladığını, ancak ani bastıran fırtınanın yapıyı saniyeler içinde devirdiğini açıkladı. Polis ekipleri, olayın tüm yönleriyle araştırılması için detaylı bir inceleme başlattı.