56 metre uzunluğundaki Noel ağacı, işçilerin üzerine devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

56 metre uzunluğundaki Noel ağacı, işçilerin üzerine devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Geniş Video İzle

Rio de Janeiro yakınlarında süslemesi devam eden 56 metre yüksekliğindeki dev Noel ağacı, şiddetli fırtına nedeniyle devrildi. Faciada bir işçi hayatını kaybetti ve iki kişi yaralandı. İşçilerin devasa yapının altında kalmamak için suya atlayarak kaçtığı korkunç anlar kameralara yansıdı.

17.12.2024 14:31  Güncelleme: 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rio de Janeiro yakınlarında yaşanan facia, bölgenin en büyük Noel hazırlığını yasa çevirdi. Şiddetli fırtına sırasında devrilen dev Noel ağacı bir işçinin ölümüne, iki işçinin yaralanmasına neden oldu. Korkunç anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Dün öğleden sonra bölgede etkili olan şiddetli fırtına sırasında, lagün üzerine kurulan 56 metre yüksekliğindeki yüzen Noel ağacı devrildi. Sivil Savunma'nın saat 15:45'te yaptığı şiddetli yağış uyarısı sonrası işçiler güvenli bölgeye çekilmeye çalışırken facia yaşandı.

Sahilden ve yakın yollardan çekilen görüntülerde, dev yapının etrafındaki işçilerin hayatta kalma mücadelesi görülüyor. İşçilerin bir kısmı devasa yapının altında kalmamak için suya atlayarak kaçmaya çalışırken, ağacın lagüne devrilmesiyle oluşan dev dalga çevredeki izleyicileri dehşete düşürdü.

Kazada en ağır yaralanan 21 yaşındaki Vinicius dos Santos Abreu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Conde Modesto Leal Hastanesi'ne kaldırılan genç işçi, hastaneye vardığında hayatını kaybetmişti. Doctor Ernesto Che Guevara Belediye Hastanesi'ne kaldırılan diğer iki yaralının sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

360 bin ışıkla donatılan ve bölgenin en önemli turistik etkinliklerinden biri olması planlanan dev Noel ağacının yarın resmi açılışının yapılması planlanıyordu. Faciadan sonra açılış töreni iptal edilirken, Marica Belediyesi olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı.

Belediye yetkilileri, montaj şirketinin hava uyarısı sonrası gerekli önlemleri almaya başladığını, ancak ani bastıran fırtınanın yapıyı saniyeler içinde devirdiğini açıkladı. Polis ekipleri, olayın tüm yönleriyle araştırılması için detaylı bir inceleme başlattı.

56 metre uzunluğundaki Noel ağacı, işçilerin üzerine devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
56 metre uzunluğundaki Noel ağacı, işçilerin üzerine devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
56 metre uzunluğundaki Noel ağacı, işçilerin üzerine devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
56 metre uzunluğundaki Noel ağacı, işçilerin üzerine devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
56 metre uzunluğundaki Noel ağacı, işçilerin üzerine devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Brezilya, Fırtına, Fırtına, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Noel, Rio, Son Dakika

Son Dakika Dünya 56 metre uzunluğundaki Noel ağacı, işçilerin üzerine devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Alucralı:
    üzüldükmü ? 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:42 Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz
19:27 Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
18:23 Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir’den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
17:07 Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti
08:00 Esad’a kol kanat geren Putin’den Suriye’de dikkat çeken hamle Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle
07:58 Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti
07:22 Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak
07:06 Pasifik’teki Vanuatu’da 7.3 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem
05:46 Kırmızı listedeki vaşak Erzincan’da kameralara yakalandı Kırmızı listedeki vaşak Erzincan'da kameralara yakalandı
01:49 Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır
01:47 Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı
01:28 İsrail ve ABD’den Yemen’in başkentine saldırı İsrail ve ABD'den Yemen'in başkentine saldırı
00:46 Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur’a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya’da devam edecek Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya'da devam edecek
00:10 Colani, Suriye’de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 20:05:52. #1.12#
SON DAKİKA: 56 metre uzunluğundaki Noel ağacı, işçilerin üzerine devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.