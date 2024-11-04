60 yolcu taşıyan otobüs, 60 metrelik vadiye yuvarlandı: 36 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dünya

60 yolcu taşıyan otobüs, 60 metrelik vadiye yuvarlandı: 36 kişi hayatını kaybetti

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Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde meydana gelen bir otobüs kazasında en az 36 kişi hayatını kaybetti. Kazanın yaşandığı otobüs, 60 metre derinliğindeki bir vadiye yuvarlandı. Otobüsün 42 kişilik kapasitesi olmasına rağmen, kazanın yaşandığı sırada 60 yolcu bulunuyordu. Kazadan sağ kurtulan bazı yolcular, vadiden tırmanarak hayatta kaldı. Kazaya yol açan otobüsün durumunun kötü olduğu ve trafiğe çıkmaması gerektiği belirtildi.

04.11.2024 17:12  Güncelleme: 17:26
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Hindistan'da meydana gelen korkunç bir kazada, 60 metre derinliğindeki bir vadiye yuvarlanan otobüste en az 36 kişi hayatını kaybetti.

Uttarakhand eyaletinin Almora bölgesinde yaşanan trajik kazada, 42 kişilik kapasitesi olan otobüste 60 yolcu bulunuyordu. Kazadan sağ kurtulan bazı yolcular mucizevi bir şekilde vadiden tırmanarak kurtuldu.

Uttarakhand yetkilisi Vineet Pal'in açıklamasına göre, otobüs oldukça kötü durumdaydı ve yola çıkması uygun değildi. Otobüsün trafiğe çıkmasına izin veren iki ulaştırma yetkilisi görevden uzaklaştırıldı.

Vadinin dibinden gelen görüntüler, otobüsün kayalara çarparak parçalandığını gösteriyor. Aracın ön kısmı tamamen ezilirken, yerel halk kurtarma çalışmalarına koştu. Kaza, bu sabah sürücünün Ramnagar bölgesine giderken kontrolü kaybetmesi sonucu meydana geldi.

Eyalet hükümeti olayla ilgili soruşturma başlatırken, Hindistan Başbakanı Narendra Modi kurban ailelerine başsağlığı diledi. Modi ayrıca, hayatını kaybedenlerin ailelerine 200.000 rupi (yaklaşık 1.834 sterlin), yaralılara ise 50.000 rupi (yaklaşık 458 sterlin) tazminat verileceğini açıkladı.

Hindistan'da son aylarda benzer otobüs kazaları yaşandı. Temmuz ayında bir turist otobüsü vadiye yuvarlanmış, iki çocuk hayatını kaybetmiş ve 20 kişi ağır yaralanmıştı. Yine yakın zamanda Kerala eyaletinde meydana gelen bir kazada, aralarında bir yaşında bir bebeğin de bulunduğu dört kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

60 yolcu taşıyan otobüs, 60 metrelik vadiye yuvarlandı: 36 kişi hayatını kaybetti
60 yolcu taşıyan otobüs, 60 metrelik vadiye yuvarlandı: 36 kişi hayatını kaybetti
60 yolcu taşıyan otobüs, 60 metrelik vadiye yuvarlandı: 36 kişi hayatını kaybetti

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Son Dakika Dünya 60 yolcu taşıyan otobüs, 60 metrelik vadiye yuvarlandı: 36 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • sudem meliss:
    Tanrı diğerlerini korusun 1 1 Yanıtla
  • Serdar Yılmaz:
    Bu otobüsçüler araç kullanmıyo ki, azrail ile yarışıyor 1 0 Yanıtla
  • abdurrahman yilmazturk:
    Uttarakhand hangi şehrimiz? Basimiz sag olsun. Putlar gunahlarini bagislasin. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 60 yolcu taşıyan otobüs, 60 metrelik vadiye yuvarlandı: 36 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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