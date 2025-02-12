61 Ülkeden Yapay Zeka Zirvesi Bildirisi - Son Dakika
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Dünya

61 Ülkeden Yapay Zeka Zirvesi Bildirisi

Paris'te düzenlenen zirvede 61 ülke, etik yapay zeka geliştirmenin önemini vurguladı.

12.02.2025 11:56
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(ANKARA) - Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Yapay Zeka Zirvesi'nde 61 ülke "açık, kapsayıcı ve etik" yapay zeka gerekliliği konusunda ortak bir bildiri imzaladı. Yapay zeka ile ilgili soruların ilk kez çok taraflı bir platformda ele alındığı zirvenin ardından ortak bildirinin İngiltere ve ABD tarafından imzalanmaması dikkati çekti.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Grand Palais'de, Fransa ve Hindistan birlikte düzenlediği iki günlük Yapay Zeka Zirvesi sona erdi. Zirveye katılan çok sayıda ülke yapay zeka geliştirilmesinin "açık, kapsayıcı, şeffaf, etik, güvenli, emniyetli ve güvenilir" olması gerektiğini belirten bir bildiri imzaladı.

Ortak bildiride, yapay zekanın "açık, kapsayıcı, şeffaf, etik, güvenli, emniyetli ve güvenilir" bir şekilde geliştirilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, yapay zekanın iş gücü üzerindeki etkisine ilişkin farkındalığın artırılması ve sektörü olumlu şekilde şekillendiren teknolojilerin desteklenmesi gerektiği ifade edildi. İmzacı ülkeler, yapay zeka yönetişimi konusunda koordinasyonun güçlendirilmesinin ve pazarın tekelleşmesinin engellenmesinin önemine dikkat çekti ve yapay zekanın daha erişilebilir hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Çin'in de dahil olduğu 61 ülke "Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Yapay Zeka Beyanı" bildirisinde yer alan ilkeler üzerinde uzlaşmaya varırken, ortak bildiri zirveye üst düzeyde katılım gösteren ABD ve İngiltere tarafından imzalanmadı.

ABD bildiriyi imzalamamış olmakla beraber, uluslararası yapay zeka iş birliğine ilgi duyduğunu ifade etti ancak aşırı düzenlemeler ve otoriter rejimlerle iş birliği konusunda uyarılarda bulundu. " Amerika Birleşik Devletleri, hepinizle ortaklık kurmak istiyor" diyen ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, dünya liderleri ve teknoloji yöneticilerinden oluşan davetlilere yapay zekayı engellemek yerine teşvik etmeleri gerektiğini söyledi.

Vance, AB'nin yapay zeka düzenlemelerinin, küçük şirketler için kabul edilemez uyum maliyetlerine yol açtığını savunarak, "Tabii ki internetin güvenli bir yer olmasını sağlamak istiyoruz, ancak bir yandan bir avcının internette bir çocuğa zarar vermesini engellemek bir şey, hükümetin yanlış bilgi olduğunu düşündüğü bir görüşe erişmesini engellemek bambaşka bir şey" dedi.

Geçen ay Çinli startup DeepSeek, yeni açık kaynaklı yapay zeka modelini ücretsiz olarak kullanıcılara sunarken ve bu durum Nvidia hisselerinin fiyatında yüzde 17'lik bir düşüşe yol açmıştı. Vance, bu ucuz seçeneklerle ortaklık yapmanın, "Ülkenizi, verilerinizi ve bilgilerinizi ele geçirmeye ve sızmaya çalışan otoriter bir efendiye zincirlemek anlamına geldiğini" söyledi.

Birleşik Krallık hükümeti, deklarasyonu imzalamamalarının nedenlerini açıklarken bildirinin küresel yönetişim gibi konularda "pratik açıklık" eksikliği gördüklerini ve bildirinin ulusal güvenlik gibi "daha zor soruları" yanıtlamaktan uzak olduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, İngiltere, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Fransa, Dünya, Paris, Son Dakika

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