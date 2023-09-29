64 yıllık çift hastane yatağında el ele tutuşarak bir kaç saat arayla öldü - Son Dakika

64 yıllık çift hastane yatağında el ele tutuşarak bir kaç saat arayla öldü

64 yıllık çift hastane yatağında el ele tutuşarak bir kaç saat arayla öldü
Son Güncelleme: 29.09.2023 15:36

64 yıllık evli çift, hastane yataklarında son anlarını el ele tutarak geçirip birkaç saat arayla öldü. Dolores Winstead, 83, ve eşi Trent Winstead, 88, 64. evlilik yıldönümlerinden sadece beş hafta önce Nashville'ın Saint Thomas West Hastanesi'nde vefat etti. Dolores, eşinin yoğun bakımda olduğu sırada elini tutarak yanındaydı. 7 Aralık gecesi Dolores beyin anevrizması geçirdi ve solunum cihazına bağlandı. Hastane, çiftin son anlarını birlikte geçirebilmesi için aynı odaya alındı

Amerika'nın Tennessee eyaletinde 83 yaşındaki Dolores Winstead ve eşi 88 yaşındaki Trent Winstead, iki hafta önce Nashville'ın Saint Thomas West Hastanesi'nde vefat etti. 64 yıllık evli çift, hastane yataklarında son anlarını el ele tutarak geçirip birkaç saat arayla öldü.

EŞİNİN ELİNİ TUTARKEN BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Dolores hastaneye alındığında böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alınan eşinin yatağının başında durarak elini tutuyordu. Ancak 7 Aralık gecesi Dolores baş ağrısı ve kusma şikayetiyle rahatsızlandı. 83 yaşındaki kadın, eşinin yanında dururken ciddi bir beyin anevrizması geçirdi. Durumu kötüleştikçe bir solunum cihazına bağlandı. Hastane personeli, çifti son anlarını birlikte geçirebilmeleri için aynı odaya aldı.

64 yıllık çift hastane yatağında el ele tutuşarak bir kaç saat arayla öldü

KARISININ YANINA UZANDIKTAN SONRA ÖLDÜ

Dolores, 9 Aralık'ta saat 21.10'da hayatını kaybetti. Çiftin oğlu Eddie, babasına annesinin öldüğünü söyledi. Bunun üzerine Trent, yanına uzandığı eşine bir öpücük kondurdu. Yaşlı adam birkaç saat sonra eşinin yanında hayatını kaybetti. Çiftin çocukları, anne ve babalarının aynı anda ölmesinin ikisi için de iyi olduğunu, birinin diğerinin acısına kesinlikle katlanmayacağını söyledi.

64 yıllık çift hastane yatağında el ele tutuşarak bir kaç saat arayla öldü

KARISININ ACISINA DAYANAMADI

Çiftin kızı Sheryl, yaptığı açıklamada, babasının annesinin kaybına dayanamadığı için üzüntüden ölmüş olabileceğini söyledi.

64 yıllık çift hastane yatağında el ele tutuşarak bir kaç saat arayla öldü
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Nashville, Aralık, Dünya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 64 yıllık çift hastane yatağında el ele tutuşarak bir kaç saat arayla öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: 64 yıllık çift hastane yatağında el ele tutuşarak bir kaç saat arayla öldü - Son Dakika
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