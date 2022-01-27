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7 yıldır uzay boşluğunda dolaşan roket Ay'a düşecek! - Son Dakika

7 yıldır uzay boşluğunda dolaşan roket Ay'a düşecek!

27.01.2022 13:23
7 yıldır uzay boşluğunda dolaşan roket Ay'a düşecek!

2015'te fırlatıldıktan sonra yakıtı bittiği için Dünya'ya dönemeyen Falcon 9 tipi bir roketin Mart ayında kontrolsüz şekilde Ay'a düşeceği bildirildi

SpaceX'in 2015 yılında uzaya gönderdiği Falcon 9 tipi bir roketin kısa süre içerisinde Ay'a düşeceği açıklandı. 2015 yılında fırlatılan Falcon 9 roketi görevini tamamlamış ancak yeterli yakıtı olmadığı için Dünya'ya dönememişti. Roket 7 yıldır uzay boşluğunda kontrolsüz şekilde hareket ediyordu.

BBC'ye konuşan uzay bilimci Jonathan McDowell, bunun kontrolsüz bir roketin Ay'a düşeceği ilk çarpışma olacağını ancak çarpışma sonucu küçük etkiler gözlenebileceğini söyledi. Uzaya hava durumu uydusu fırlatma görevini başarıyla tamamlayan roketin, 2015'ten bu yana terk edilmiş bir şekilde uzayda hareket ettiği ve Dünya, Ay ve Güneş'in yerçekimsel kuvvetinin roketin yönünü belirlediği ifade edildi.

''50 BÜYÜK OBJEYİ UZAYDA KAYBETTİK''

McDowell, "On yıllar boyunca belki 50 büyük objenin uzayda izini kaybettik. Bu çarpışma daha önce de gerçekleşmiş olabilir ancak sadece fark etmedik. Bu teyit edilebilen ilk vaka" ifadelerini kullandı. 4 Mart'ta gerçekleşmesi beklenen çarpışmanın Ay'ın yüzeyinde küçük bir krater oluşturacağı düşünülüyor.

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Ay Güneş, Spacex, Uzay, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 7 yıldır uzay boşluğunda dolaşan roket Ay'a düşecek! - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: 7 yıldır uzay boşluğunda dolaşan roket Ay'a düşecek! - Son Dakika
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